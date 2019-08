Macri pidió apoyo para reducir la "incertidumbre" económica Nacionales 30 de agosto de 2019 Redacción Por "Faltan 59 días para las elecciones y que transcurran de la mejor manera no depende solo de un Gobierno", afirmó el Presidente.

FOTO NA MACRI. En el discurso que pronunció en el astillero Tandanor.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El presidente Mauricio Macri remarcó ayer que se están implementando las medidas necesarias "para reducir la incertidumbre" económica, aunque volvió a enviar un mensaje a la oposición para que actúe con responsabilidad al considerar que mantener la paz "no depende solo del Gobierno". "Tenemos 59 días por delante hasta llegar a las elecciones: que transcurran de la mejor manera es mi responsabilidad como Presidente, pero no depende solo de un gobierno", aseguró el mandatario en su visita al astillero Tandanor del barrio porteño de La Boca.

Y agregó: "Todos los que ocupamos un rol de liderazgo en nuestro país sabemos el peso que tiene cada paso que damos y cómo incide en el presente y futuro de los argentinos, para que sea lo más ordenado posible entre todos debemos pensar el país en el largo plazo".

En medio de la tensión con el candidato que resultó ganador en las PASO, Alberto Fernández, Macri llamó a "colaborar para que exista una institucionalidad democrática" que permita el desarrollo del país, y señaló que hay que "contribuir sin generar miedos ni desconciertos, sino un clima de paz y de encuentro".

"De mi parte está todo el compromiso de dialogar con todos los que haga falta para que esto suceda, con todos", afirmó y luego agregó: "Cuanto más dialoguemos y más grande sea nuestra voluntad para lograr acuerdos, más calma y serenidad vamos a llevar a los argentinos".

En este sentido, subrayó que la decisión de intentar avanzar con una extensión de los plazos de vencimiento de la deuda pública "surge de haber escuchado a los propios y a la oposición".

Macri insistió en que él va a "trabajar sin especular", lo que significa "no patear los problemas para adelante".

Por otro lado, el mandatario consideró que contribuyó a desatar esta situación de incertidumbre "unas PASO mal diseñadas, que no son más que una encuesta", e insistió que esos comicios en los que finalmente no hubo competencia interna a nivel nacional "han tenido la capacidad de encadenar una crisis como la que estamos viviendo".

En la misma línea que Macri y luego de las medidas financieras anunciadas por el Gobierno nacional, legisladores nacionales del oficialismo le pidieron al kirchnerismo y al resto de la dirigencia política "generar tranquilidad y no más zozobra".



"PELEAR PARA

GANAR LA ELECCION"

Macri recibió en Casa Rosada a un grupo de empresarios de distintos sectores de la economía para conocer su opinión sobre la complicada situación económica que atraviesa el país, mientras que les transmitió que va a "pelear para ganar la elección".

"El Presidente les dijo que vamos a pelear para ganar la elección y que creemos que es posible", remarcó a los periodistas acreditados en la Rosada el senador Federico Pinedo, quien fue el organizador de la reunión.

La comitiva de empresarios que visitó al mandatario estuvo integrada por Daniel Denigris (CEO de la petrolera Exxon); Alej Asrin (Tarjeta Naranja); Marcelo Guimaraes (British Am Tobacco); Miguel Devoto (Danone Argentina) y Alberto Arizu (Luigi Bosca).

Pinedo dijo que "todos los empresarios fueron afectados negativamente" por la situación económica y las recientes medidas del Gobierno, pero remarcó que "son el sector más pudiente de la Argentina y algo tienen que poner en un momento de crisis para proteger a los que menos tienen".

No obstante, el senador reconoció que los hombres de negocios "mencionaron la dificultad" que atraviesan en la reunión con el jefe de Estado, y agregó: "El sector petrolero tiene los precios congelados, el sector financiero tuvo una intervención importante ayer", en referencia a la renegociación con el FMI por los vencimientos de deuda".



CUMBRE ENTRE

PEÑA Y LEGISLADORES

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, encabezó una reunión en Casa Rosada con diputados y senadores del oficialismo, en la que hicieron una "autocrítica" por la campaña para las PASO que derivó en una contundente derrota, y acordaron introducir correcciones en el mensaje a transmitir a los ciudadanos de cara a los comicios de octubre.

Después del almuerzo que mantuvo el día anterior el presidente Mauricio Macri con los senadores de oficialismo en Olivos, este jueves, Peña reunió a diputados y representantes de la Cámara alta de Cambiemos para enfocarse específicamente en el tema campaña electoral, luego de la dura derrota en las PASO.

"Se hizo un análisis y autocrítica de cómo tenemos que comunicarnos con la población, como ser más humildes, no centrarse en querer tener razón sino atender las necesidades de los que menos tienen", sostuvo el senador Federico Pinedo en declaraciones a la prensa al retirarse de la Rosada.