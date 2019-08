El dólar cerró a $ 60,30 y mercados rechazan reperfilamiento de deuda Nacionales 30 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 30 (NA). - La necesidad del Gobierno de estirar los vencimientos de deuda, lo que fue calificado como un "reperfilamiento", cayó mal ayer en los mercados, con caídas de hasta 13% en las cotizaciones de acciones y bonos, y una suba del 10% en el riesgo país. Las acciones líderes de la Bolsa porteña bajaron 5,79 por ciento y el índice S&P Merval retrocedió a 23.984,83 unidades.

En tanto, los títulos públicos, que operaron con gran volatilidad intradiaria, se desplomaron hasta 12%, después de que el Gobierno iniciaría el camino para reestructurar la deuda con inversores y el FMI.

Las cuatro medidas que dio a conocer el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, apuntan a descomprimir una "eventual fuente de demanda sobre las reservas" pero además "no pasar el problema al (Gobierno) que sigue".

El índice de riesgo país del banco de inversión JP Morgan escalaba casi 10%, a 2.255 unidades. En Europa, los precios de los bonos de Argentina caían a nuevos mínimos mientras que el costo de asegurarse de un default volvía a dispararse.

"Como no tienen el dinero, algún ajuste es necesario", dijo Abhishek Kumar, gerente de cartera de mercados emergentes de State Street Global Advisors."La estrategia del gobierno no es ajena a una miríada de riesgos", dijo JP Morgan en un informe.

A pesar de que el Banco Central vendió unos US$ 1.400 millones al mercado cambiario desde las primarias del 11 de agosto para contener la demanda de la divisa, el peso se depreció 23,5% en ese período. Tan solo esta semana acumuló ventas de reservas por un total de U$S 892 millones.

Ayer, en una jornada signada por tensión y nerviosismo tras los anuncios respecto de los vencimientos de deuda, el Banco Central logró controlar los movimientos del dólar a costa de vender otros US$ 223 millones, y la divisa cerró a $60,30.

En tanto, convalidó una tasa promedio diaria de política monetaria de 78,207%, por lo que superó el techo virtualmente posicionado en 75%.