Fernández con la Mesa de Enlace del campo

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió ayer con los integrantes la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias y evitó referirse a las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno, aunque sostuvo que el actual mandatario nacional, Mauricio Macri, "debe de estar contando los días".

Así respondió Fernández al ser consultado por la prensa, a la salida del encuentro que mantuvo en sus oficinas del barrio porteño de Montserrat, sobre la frase del presidente Mauricio Macri, que dijo más temprano que "faltan 59 días para las elecciones y que transcurran de la mejor manera no depende solo de un gobierno".

"Debe de estar contando los días, debe ser por eso", comentó con una sonrisa el candidato presidencial del Frente de Todos, quien además dijo que no tiene "nada que opinar" sobre las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno con el objetivo de extender los vencimientos de la deuda pública.

Pese a ello, terminada la reunión con la Mesa de Enlace, Fernández se dirigió al Senado, donde se espera que ingrese el proyecto de ley para extender los vencimientos de la deuda en pesos emitida bajo legislación local, para reunirse con el jefe del bloque del PJ, Carlos Caserio.

El referente kirchnerista recibió en sus oficinas de la calle México 337 a las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y CONINAGRO. De acuerdo con lo que trascendió, los representantes del campo le presentaron al dirigente opositor sus propuestas para el sector, así como también sus principales preocupaciones.

"No tengo nada que contarles, tuvimos una muy buena reunión y creo que ha servido de mucho. Es el comienzo de una relación que, estoy seguro, va a ser muy fructífera", señaló el postulante presidencial al término de la reunión.

Por su parte, Carlos Iannizzotto, representante de Coninagro, indicó: "Abordamos con el doctor Fernández mirar hacia adelante. Nos vamos conformes. Hablamos de una economía rentable".

De la reunión participaron Daniel Pelegrina (SRA), Dardo Chiesa (CRA), Carlos Achetoni (FAA) y Iannizzotto, mientras que Fernández estuvo acompañado por Santiago Cafiero y Cecilia Todesca, que integran el equipo económico de este espacio.



CON CASERIO

Fernández mantuvo también una reunión con el jefe del bloque del PJ, Carlos Caserio, pero no dio precisiones sobre si la bancada peronista aprobará el proyecto del Gobierno sobre "reperfilamiento" de la deuda pública. La falta de definiciones concretas sobre el tema acrecentó las dudas, ambigüedad que responde al hecho de que no habría una postura unánime en el peronismo sobre la iniciativa que el Poder Ejecutivo enviará al Senado en los próximos días, según confirmaron a NA de fuentes parlamentarias.

Fernández evitó dar una respuesta certera luego de la reunión con Caserio y dejó abiertas todas las posibilidades: "No conozco qué es el proyecto. No conozco nada más que lo que dijo el ministro" de Hacienda, Hernán Lacunza. Ante la insistencia de la prensa para saber su opinión sobre el proyecto para extender los plazos de vencimiento de deuda emitida en pesos bajo legislación nacional, el candidato presidencial remarcó: "No tengo ni idea porque no sé lo que van a mandar".