Intendentes y presidentes comunales del PJ piden a la Provincia medidas urgentes

Este miércoles, en la sede del Partido Justicialista de Santa Fe, intendentes y presidentes comunales se reunieron para profundizar el reclamo al Gobierno de la Provincia teniendo en cuenta el enorme aumento de la demanda social, por alimento y de trabajo entre otras.

Los referentes municipales y comunales hicieron especial hincapié en volver a reclamar los fondos que les corresponde y alzaron su voz para que el Gobierno Provincial, y particularmente el Gobernador, se haga cargo de la situación brindándoles el respaldo y las herramientas necesarios.

A la reunión acudieron intendentes, presidentes comunales, concejales, senadores y legisladores locales y provinciales. Entre los presentes, estuvieron el intendente de Rafaela, Luis Castellano, los concejales Jorge Muriel, Evangelina Garrappa y el secretario privado de la Municipalidad de Rafaela, Luis Kujawinski.

Amado Zorzón, Intendente de Malabrigo, dijo: “Estamos planteando desde el partido una situación general que es una disminución significativa en los recursos de los municipios y las comunas. Realmente se está sintiendo muy fuerte porque los valores de la coparticipación disminuyeron significativamente, tanto en lo que corresponde a impuestos nacionales como los provinciales, incluso patentes. También notamos una disminución muy importante que obedece a la baja en el consumo”.

“Pretendemos que se compense la eximición del IVA de muchos productos ya que es un perjuicio porque son recursos coparticipables para los municipios y las comunas”, dijo.

Además, Zorzón afirmó: “Hay enormes dificultades para pagar los sueldos y debemos tener en cuenta que los gastos corrientes que tienen los municipios y comunas como teléfono, gas, combustible, sufrieron un aumento considerable”.

“A lo anterior, debemos agregarle algunas deudas que mantiene la Provincia en conceptos como Obras Menores. Nosotros queremos que nos asignen el 100 por ciento de Obras Menores de este año para afrontar la situación de emergencia”, dijo.

Por su parte, el presidente comunal de La Pelada, César Mathey, declaró: “Planteamos la situación económica que tenemos en las comunas y municipios que es cada día más difícil de afrontar porque hemos tenido un recorte en las coparticipaciones nacionales y provinciales y ya no podemos afrontar los gastos corrientes. La idea es firmar un documento para hacernos escuchar”

José Giusepponi, presidente comunal de Cepeda, manifestó: “Vamos a tener problemas para llegar a abonar los sueldos de diciembre. Si bien estamos al día, se nos achica la coparticipación, con las medidas del Gobierno Nacional, disminuye el ingreso por IVA y nos va a llegar menos dinero. Veremos de qué manera afrontaremos la situación y estudiaremos cómo encarar el 2020. La verdad es que la gente se encuentra con menos ingresos y eso impacta en el pago de impuestos porque priorizan alimentarse antes que pagar los impuestos”.

También, la intendenta de Cañada de Gómez, Stella Clérici, hizo una referencia con respecto a lo hablado en la reunión: “Estamos en una situación compleja. La crisis impacta en la recaudación de ciudades y pueblos que pertenecen a una región muy productiva. Hicimos un encuentro de secretarios de Hacienda y detectamos que, en el promedio interanual, la inflación fue mayor al 55 por ciento y la recaudación por coparticipación nacional alrededor del 30 por ciento en términos de comparación, en lo provincial alrededor del 20 por ciento. A eso hay que sumar recaudación por recursos propios. Evidentemente, las nuevas medidas van a impactar aún más negativamente”.

Clérici agregó que “No tuvimos un anticipo de 1000 millones por coparticipación como sí tuvo Rosario, no tuvimos aportes del Tesoro Nacional por millones, como tuvo Santa Fe, entonces planteamos la federalización de los recursos, que no es de ahora sino desde hace años, y en estos momentos de crisis el tema se agudiza. El planteo pasa por pedir auxilio porque, además, municipios como los de Cañada de Gómez, Rafaela, somos muy austeros y vemos que, por un lado, se están haciendo nombramientos a gran escala y, por el otro, para los que cuidamos los recursos, no podemos acceder a apoyos extras”.

También se manifestó el intendente de Rafaela, Luis Castellano, quien expresó: “Los municipios somos el eslabón más débil de la cadena donde todo termina explotando porque las necesidades diarias de cada persona se plantean en las caras visibles que somos los intendentes, los presidentes comunales, los concejales y no hay diferenciación por partidos políticos porque estamos todos en la misma situación. La idea es que se nos escuche a tiempo porque hay situaciones de mucha complejidad”.

Otros de los presentes en el encuentro fue el presidente comunal de Zavalla, Guillermo Rajmil, que expresó: “Los presidentes comunales del sur santafesino presentamos una solicitada reclamando que, en estos últimos 4 años de gobierno del socialismo, solo en uno recibimos dinero en concepto de Obras Menores. La deuda total de la Provincia asciende a alrededor de 12 millones de pesos. Consideramos que fue una gran discriminación para nuestros pueblos y creemos que es una actitud deshonesta. Lo que estamos reclamando es igualdad de parte del Gobierno Provincial”.

Al término de la reunión, Mario Fissore, intendente de Gálvez, dijo: “La problemática es generalizada. Los municipios y las comunas venimos perdiendo recursos desde hace tiempo. Hay que recordar que, el año pasado, perdimos un recurso como el Fondo Federal Solidario que venía de Nación y que repercutió muy fuerte en los andamiajes locales. Es indudable que la situación de crisis, que se aceleró en los últimos tiempos, hizo que las erogaciones corrientes suban a valores exponenciales acompañado de una inflación galopante que tenemos en la actualidad y que no va de la mano con los recursos que los estados locales tenemos porque el comercio no vende, la industria no produce, hay menos actividad económica y esto representa una baja de ingresos en nuestros recursos propios”.