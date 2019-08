Extienden vencimientos de corto plazo y buscan reperfilar la deuda con el FMI

BUENOS AIRES, 29 (NA).- El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunció ayer medidas para "aliviar la carga financiera" en medio de la crisis cambiaria y subrayó que el Gobierno le propuso al FMI "iniciar el diálogo para reperfilar los vencimientos de deuda".

Tras dos jornadas en las que el dólar registró un fuerte avance al superar los $60 y el Riesgo País se disparó por encima de los 2.100 puntos, el funcionario dio a conocer iniciativas que buscan "cuidar a los argentinos, especialmente en estos momentos de tensión financiera y cambiaria".

En conferencia de prensa, Lacunza dio a conocer que el Gobierno le propuso al FMI "iniciar el diálogo para reperfilar los vencimientos de deuda". Anticipó que se reunirá con autoridades del organismo multilateral "en las próximas semanas" y aclaró que la propuesta se trata de una "extensión de plazos en el caso de la deuda de mediano y largo plazo".

Argumentó que la administración de Mauricio Macri pretende "cambiar los vencimientos, pero no el resto de las condiciones". Además, remarcó que ello se debe llevar a cabo con un programa financiero que "debe ser consistente". "Hoy terminó la misión que empezó el sábado", apuntó, y señaló que ahora las partes comenzarán "el diálogo de más largo plazo".

Puntualizó que el Gobierno también determinó "extender los vencimientos de deuda de corto plazo, tanto en pesos como en dólares, y sólo para inversores institucionales". "Decidimos elevar a consideración del Congreso que provea herramientas para extensión de la deuda bajo jurisdicción local", indicó y afirmó que también decidió "iniciar un proceso de extensión de los bonos de largo plazo bajo legislación extranjera". De ese modo, el ministro reiteró que el fin de las medidas es "aliviar la carga financiera".

En tanto, reconoció que los resultados del programa financiero fueron "inferiores a los esperados, especialmente en materia de inflación y empleo". Al ser consultado respecto del efecto que podrían las medidas anunciadas sobre el tipo de cambio, analizó: "Estas iniciativas lo que hacen es relajar la disponibilidad de reservas para atender eventuales demandas del orden cambiario".

Aseguró que habrá "más recursos para asignar al mercado de cambios" y ratificó que "las reservas están para ser utilizadas". "Ningún Gobierno puede solo y menos en época electoral", subrayó, y llamó a lograr una "campana protectora sobre el sistema financiero" entre los diferentes espacios políticos.



DEFENDER LA ESTABILIDAD

ECONÓMICA Y FINANCIERA

Lacunza pidió a las fuerzas políticas "no poner en riesgo" la estabilidad económica y le dijo a los candidatos que cuiden las declaraciones porque "las imprudencias salen caras", en virtual crítica al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. El funcionario formuló las críticas antes de presentar las medidas que adoptará el gobierno para hacer frente a la crisis cambiaria que disparó la cotización del dólar y los precios.

El ministro llamó a acordar con las fuerzas políticas "una campana protectora sobre el sistema financiero y cambiario, que no sea el mercado porque a río revuelto ganan los especuladores". Advirtió que "las fuerzas políticas queremos ganar las elecciones pero no es excusa para poner en riesgo la estabilidad de todos los argentinos".

Lacunza le pidió a los candidatos "prudencia" y que cuiden "sus palabras y sus actos porque cualquier imprudencia sale cara", en virtual alusión al candidato del Frente de Todos, que responsabilizó de la crisis al gobierno y al FMI. También llamó a los dirigentes políticos a no buscar "chivos expiatorios para eximirse de sus propias responsabilidades comunitarias".

Agregó que "en un sistema republicano nadie puede solo, ni un presidente ni un gobernador, ministro o legislador, y menos en épocas electoral" dijo ante dirigentes políticos del oficialismo que concurrieron a la conferencia de prensa.

Lacunza señaló que las opiniones, discursos y promesas de los candidatos "dan señales sobre el futuro a los mercados, que los ponderan en sus decisiones e inciden en las variables de precios tipo de cambio y riesgo país".

El ministro habló ante la atenta mirada de los senadores Federico Pinedo, Esteban Bulrich, los diputados Daniel Andrés Lipovetzky y Mario Negri, y el dirigente Radical Facundo Suárez Lastra, entre otros.