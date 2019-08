El Colegio de Abogados destaca su grilla de capacitación

Se celebra hoy en la Argentina el Día del Abogado: se conmemora que el 29 de agosto de 1810 nacía en San Miguel de Tucumán Juan Bautista Alberdi, jurista, político, diplomático y escritor argentino que escribió en 1852 "Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina", el texto base para la redacción de la Constitución de 1853. La fecha fue decidida por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y comenzó a adoptarse desde 1958 bajo la presidencia de Arturo Frondizi.

En el Colegio de Abogados de la 5º Circunscripción Judicial con sede en Rafaela, y que cuenta con más de 700 matriculados en los departamentos Castellanos, 9 de Julio y San Cristóbal, preparan una fiesta para este sábado en el local de Tipuana. Precisamente el martes último, durante la reunión de Comisión Directiva, se definieron los últimos detalles de la organización de este encuentro donde no se esperan litigios sino compartir un buen momento con colegas y amigos de la profesión.

El presidente del Colegio, Enrique Soffietti, y una de las vocales de Comisión Directiva, Gabriela Capponi Fiorillo, repasaron la agenda temática de la entidad destacando la labor en materia de capacitación, la articulación con otros actores institucionales de la profesión y la actualidad del servicio de justicia, en particular con la cobertura de vacantes en la estructura del Poder Judicial en Rafaela y la región.

"En primer lugar queremos enviar un especial saludo a todos los profesionales abogados y en especial a quienes se encuentran matriculados en el Colegio. Consideramos que el ejercicio de la abogacía es fundamental para la vida republicana y el respeto a la ley", coincidieron en señalar en el inicio de la entrevista con LA OPINION en la Casa del Foro, tras el encuentro de Comisión Directiva. Al mismo tiempo, pidieron pero a la vez agradecieron "la amplia participación de todos los colegiados en las distintas actividades que nuestra institución lleva adelante, tenemos una muy nutrida y variada agenda de actividades".

En lo que hace al desarrollo de la profesión, Soffietti afirmó que "siempre planteamos la necesidad de cubrir lo más rápido posible las vacantes que se producen en la estructura del sistema judicial, básicamente para facilitar nuestra tarea y el acceso a los servicios de justicia de la gente, en este sentido lo más urgente es avanzar en la cobertura del Juzgado de Primera Instancia del fuero Civil y Comercial por la jubilación a la que accedió el Dr. Elido Ercole, todavía no hay concurso en marcha lo cual nos preocupa porque si bien la Secretaría tiene al día los trámites no se producen sentencias".

Además, Soffietti advirtió que "hay una gran demora para cubrir cargos en los juzgados comunitarios, es decir los antiguos juzgados comunales que se encargan de las pequeñas causas, tenemos alrededor de 24 vacantes en la Quinta Circunscripción". Al respecto, planteó que "los jueces comunitarios que están en actividad deben hacerse cargo de las tareas de aquellos juzgados que están vacantes, por lo que se complica prestar un servicio adecuado a toda la comunidad".

Por otra parte, Capponi Fiorillo destacó "la media sanción en la Legislatura santafesina para crear una segunda Sala de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral" y pero señaló que "todavía está pendiente poner en funcionamiento el Juzgado de fuero pleno de Sunchales". Por su parte, Soffietti consideró que "en un futuro cercano será necesario crear un segundo juzgado de Familia para Rafaela que permitiría descomprimir el único que está en funciones en Rafaela".

En lo que hace a los ámbitos de participación institucional, subrayaron que "el Colegio siempre bregará para un puesto en la mesa directiva de Caja Forense y de Seguridad Social, que actualmente se conforma obligatoriamente con colegiados de Santa Fe y de Rosario, por lo que quedan afuera los de Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista". "Estas tres circunscripciones no tienen un lugar permanente en la conducción de estas entidades a no ser que sea por invitación, por lo que es un objetivo mantener estas gestiones hasta lograr un lugar permanente en estos órganos de conducción", enfatizaron.

"Estamos muy conformes por las múltiples propuestas que se realizan en la institución, desde jornadas de capacitación hasta un curso de postgrado. Es importante destacar que las actividades de actualización profesional no solo se ofrecen en Rafaela sino que también se desarrollan en las delegaciones de toda la Circunscripción, por tanto los colegiados de San Cristóbal o Ceres no necesariamente deben viajar hasta nuestra ciudad", sostuvo Capponi Fiorillo.

Soffietti, por su parte, remarcó que "hace un mes comenzó el curso intensivo de posgrado sobre Discapacidad y Derechos a partir de un convenio con la Universidad de Buenos Aires que tuvo una muy buena participación y que entre este viernes y sábado tendrá su segundo encuentro".

Asimismo, ambos directivos expresaron que "nuestro Colegio se renueva constantemente, ya que amplió la cantidad de institutos de las distintas ramas del derecho, primero con el Instituto de Derecho Animal y más recientemente con el Instituto del Derecho Informático, una decisión acertada en tiempos donde internet atraviesa la vida cotidiana de las familias, las personas y las empresas".

"El Centro de Estudios Procesales, que se conformó este año junto al Poder Judicial y la UCSE DAR, es una especie de ateneo está funcionando muy bien, estamos muy conformes con esta iniciativa", manifestó Soffietti.

En lo que hace al programa de actividades para el resto del año, en la agenda figura el Congreso Provincial de Derecho Procesal Penal previsto para los días 3 y 4 de octubre en el Complejo Cultural Viejo Mercado. "Asistirán todas las autoridades máximas de la justicia, desde la Corte Suprema de Justicia hasta el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal. La organización está a cargo del Colegio en forma conjunta con esos organismos y la Universidad Católica de Santiago del Estero Delegación Académica Rafaela", puntualizaron.

Tras destacar que en el próximo mes se llevará a cabo la asamblea para la renovación parcial de autoridades -Soffietti tiene mandato por un año más-, destacaron la articulación institucional a partir de los convenios vigentes con distintas universidades como la UNL, la UNR y la UBA, así como también la participación en la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), con Mariel Tschieder como representante.