Serán 566 familias las que participarán del sorteo por 45 predios de "Mi Lote" Locales 29 de agosto de 2019 Redacción Por Desde ayer se encuentra disponible el padrón definitivo de familias que participarán del sorteo para la operatoria llevada adelante por el Instituto Municipal de la Vivienda. El sorteo se realizará el próximo jueves 5 de septiembre, a las 10, en el Cine Teatro Belgrano. Y la entrega está planificada para finales de noviembre o diciembre.

Desde este miércoles 28 de agosto, se encuentra disponible el padrón definitivo de familias que participarán del sorteo para la operatoria “Mi Lote”.

El mismo se puede consultar en el Instituto Municipal de la Vivienda (Güemes 365) y en la web de la Municipalidad de Rafaela (www.rafaela.gob.ar – banner “Mi Lote”) .

Este programa es llevado adelante por el Estado local a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), y tiene como objetivo otorgar terrenos para la construcción de viviendas en dos sectores de la ciudad: barrios Monseñor Zazpe e Italia. Específicamente, son 23 terrenos en el primer sector y 22 en el segundo.

Para esta ocasión, son 566 familias que resultaron aptas para acceder a 45 terrenos. Dicho de otra forma, por cada 12 familias anotadas, habrá un beneficiario. En el listado, ya aparece el número con el cual participarán en el sorteo.

El sorteo se realizará el próximo jueves 5 de septiembre, a las 10, en el Cine Teatro Belgrano. Cabe aclarar que, en el caso de que alguna familia no pueda concurrir, al finalizar el sorteo, se exhibirá el listado de titulares y suplentes.

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), Bersano indicó que "solo ocho familias pudieron revertir la situación de 'no apto' entregando la documentación pertinente".

"En el mismo sorteo le vamos a dar la ubicación del terreno. La familia que sale sorteada sabrá cuál es el lote que se le designa. Resolvemos todo junto. Si en la presentación de la documentación respaldatoria, por noviembre o diciembre, podremos dar la posesión del terreno, para que en el pronto plazo, puedan comenzar a pensar en construir".

“Los 45 titulares deberán presentarse en el IMV a partir del lunes 9 de septiembre, entre 7:15 y 12:15, para presentar la documentación correspondiente y continuar los pasos para la tramitación de la adjudicación definitiva. Si un titular no cumple los requisitos, el terreno pasa al primer suplente y así correlativamente”, explicó el director ejecutivo del IMV, Marcelo Bersano.

También dijo que “esta es una decisión del intendente Luis Castellano para generar acciones anticíclicas ante la crisis económica que estamos atravesando, y seguir ayudando a las familias rafaelinas para que puedan concretar el sueño de la casa propia”.

Por eso, “este programa junto al Rafaela Construye, apuntan a esto, a paliar la situación movilizando la economía local, teniendo en cuenta la poca o casi nula llegada de recursos tanto del gobierno provincial y nacional. Estos son fondos genuinos del Instituto Municipal de la Vivienda y terrenos que se adquirieron y se ofrecen para esta operatoria”.