Colón aplastó a Sol de Mayo Deportes 29 de agosto de 2019 Redacción Por COPA ARGENTINA

FOTO JORGE BARRERA EN EL MONUMENTAL. Colón hizo valer su mayor jerarquía ante el elenco rionegrino.

Con una gran diferencia de categoría, Colón de Santa Fe apabulló este miércoles por 4 a 0 a Sol de Mayo de Viedma en el estadio "Monumental" de Rafaela, por los 16avos de final de la Copa Argentina. En el equipo dirigido por Pablo Lavallén convirtieron Santiago Pierotti, Mauro Da Luz y Nicolás Leguizamón, a los 5, 22 y 38 minutos del primer tiempo respectivamente. A los 35 del complemento, Tomás Chancalay redondeó el resultado. El "Sabalero" , acompañado por un buen número de hinchas, dominó siempre a su adversario, que milita en el Federal A, y fue muy preciso a la hora de terminar las jugadas, al punto tal que se dio el gusto de bajar el ritmo en la segunda etapa. Colón enfrentará en la próxima instancia al vencedor del duelo Boca Unidos de Corrientes-Atlético Tucumán. Con este escenario, el elenco santafesino sumó un triunfo importante ya que, si bien está en semifinales de la Copa Sudamericana, no lo vienen acompañando los resultados en el torneo local, donde debe sumar para no complicarse con el promedio.



SUFRIO EL ROJO

Sin poder lograr el funcionamiento colectivo que busca Sebastián Beccacece, Independiente sufrió ayer para eliminar a los suplentes de Patronato de Paraná en la Copa Argentina, gracias a un ajustado 1-0 logrado en San Luis, que le permite llegar a octavos de final. Dentro de un trámite parejo, en el que hubo pocas opciones de gol, el único tanto lo anotó el ofensivo Domingo Blanco, a los 11 minutos del segundo tiempo, tras una buena habilitación de Juan Sánchez Miño. El "Rojo", que tras la eliminación en la Sudamericana tiene a la Copa Argentina como objetivo central al igual que el torneo local, volverá a cruzarse ahora con Defensa y Justicia, como en el arranque de la Superliga, equipo que viene de eliminar a Gimnasia y Esgrima La Plata.



PASO EL PINCHA

Por último, Estudiantes de Buenos Aires, líder de la Zona 1 de la Primera Nacional se impuso anoche a Arsenal de Sarandí, equipo de la Superliga, por 3 a 2 en un emotivo encuentro que disputan en el estadio "Alfredo Beranger" de Temperley, en el marco de los 16avos. de final de la Copa Argentina. Paolo Impini, a los 5 minutos, Hugo Silva, a los 14, y Lucas Campana, a los 30, anotaron los goles del "Pincha" de Caseros, mientras que Juan Manuel García, a los 37, y Cérica, a los 48 del ST descontaron para el elenco del Viaducto. De esta manera, Estudiantes enfrentará en octavos de final al Real Pilar de la Primera C.