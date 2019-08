Buen torneo de las chicas de BH Deportes 29 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA BEN HUR TERCERAS./ Las integrantes del equipo.

El pasado fin de semana, un equipo Femenino de Ben Hur, que tuvo en su plantel algunas integrantes de primera división, disputó el torneo “Sacale el Jugo a la Naranja”, en Villa Carlos Paz, obteniendo el tercer lugar.

Por segundo año consecutivo, la BH participó del certamen disputado en la ciudad cordobesa logrando nuevamente el tercer puesto, superando Banco de La Rioja por diferencia de puntos. En esta edición, el último lugar del podio tuvo un valor mucho más grande ya que el campeón y subcampeón fue la Selección de Uruguay U21 y U17, respectivamente.

Premio a Rébola: Andrea Rébola, jugadora del equipo rafaelino, participó de la competencia de habilidades donde demostró sus grandes condiciones y obtuvo el primer puesto.

Los resultados: Primera Fase - Zona “D”: Sol de América 33 vs Ben Hur 66 y Ben Hur 55 vs Rieles Argentinos 44.

Cuartos de final: Ferro de General Pico 34 vs Ben Hur 56.

Semifinal: Uruguay U21 38 vs Ben Hur 25.