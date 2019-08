El DEM y concejales se reunieron para abordar la crisis económica Locales 29 de agosto de 2019 Redacción Por El Intendente convocó a los miembros del Concejo Municipal para dialogar sobre la búsqueda de mecanismos que permitan afrontar compromisos básicos ante la baja de distintos recursos.

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD DIALOGO FRUCTIFERO./ Los ediles estudiarán formas de acelerar compras sin perder el control de las cuentas.

El intendente Luis Castellano se reunió en su despacho con los concejales de los distintos bloques y parte de su Gabinete, para analizar cuestiones de agenda que se enmarcan en la crisis que está atravesando el país y de la que el Municipio no está exento.

La propuesta del Intendente fue convocarlos para acordar la puesta en marcha de distintas herramientas de gestión que permitan velar por los recursos de los rafaelinos.

Luego de la reunión, el jefe de Gabinete, Marcos Corach, mencionó algunas de las cuestiones con las que se encuentra el Municipio en esta coyuntura: “Los proveedores retiran las cotizaciones cuando los plazos son largos, incluso la Secretaria de Hacienda citó algunos casos en particular, como las cubiertas y mantenimiento de ofertas que son extremadamente cortos porque no tienen precio y no quieren tomar riesgo, con lo cual obliga a que debamos tener mayores agilidades en el procedimiento de compras”.

Corach agregó: “Todos entendemos la emergencia y nadie deja de hacer lo que tiene que hacer. Además de definir herramientas de gestión, también era un momento de poder encontrarnos. Hace tiempo tuvimos iniciativas y nos reunimos con instituciones, de manera pública en algunos casos, pero es importante que todos compartamos este momento, que los concejales tengan a ciencia cierta cómo va modificando la incidencia ya sea de los sueldos, como la cláusula gatillo, independientemente de la paritaria. Compartimos responsabilidad institucional junto con el Concejo y debemos velar por los recursos de los rafaelinos”.



SITUACIÓN

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Raúl Bonino, expresó: “Tuvimos una reunión convocada por el Intendente en donde se tocaron diferentes temas que tienen que ver con la realidad que estamos viviendo y en donde el Municipio rafaelino no está exento. Temas vinculados a la baja de recursos como producto de la situación económica, al nivel de las erogaciones que están surgiendo en donde el incremento de los recursos necesarios para cubrir los servicios básicos de la Municipalidad generan un problema”.

“Si cruzamos la baja de recursos con las erogaciones, se produce una situación complicada sumada a la complejidad de licitaciones porque hoy en día los proveedores que se presentan a los procesos licitatorios que solicita el Municipio van con una tarifa determinada, y en un contexto económico volátil, los precios se van modificando. Eso genera retiro de ofertas en las licitaciones, problemas para acceder a la compra de insumos, como combustible, neumáticos, elementos para electricidad, cobertura de servicios básicos municipales”, dijo.

Bonino agregó que otra de las cuestiones es “analizar la forma de generar herramientas legislativas mas ágiles en momentos que se necesita dar una respuesta rápida. Hoy en día una decisión que demora un mes, es una decisión mal tomada ya que los valores de los insumos varían notablemente y hay que evitarlo”.

El presidente del Concejo manifestó: “El año anterior, le brindamos al Ejecutivo la posibilidad de compra de insumos con tres presupuestos, con la participación de concejales, dándole el ámbito institucional y formal para acceder al control en estas diferentes compras, tipo de instrumentos, análisis de cada situación de manera detallada y mantenernos en contacto con el Intendente”.

“Los concejales somos conscientes de la situación que vivimos y, más allá de las pertenencias políticas, la realidad es la que nos va marcando la agenda. Todos conocemos lo que se está viviendo, lo que vive el municipio, y nadie puede negar la realidad y la necesidad de afrontar todos juntos el momento para dar las soluciones para que los rafaelinos no sean afectados por la falta de servicios públicos esenciales que, obviamente, es nuestra responsabilidad”, finalizó.