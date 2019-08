La cosecha aportaría U$S 25.500 millones por récord de 141,5 millones de toneladas

Luego de la sequía del ciclo agrícola pasado que llevó a la pérdida de unos 30 millones de toneladas de granos, la cosecha 2018/2019 cerró con 141,5 millones de toneladas, un nivel récord, y la exportación dejaría divisas por U$S 25.500 millones.

Así lo informó la Bolsa de Comercio de Rosario, que además proyectó qué va a ocurrir en el ciclo 2019/2020, que en realidad ya se inició con la campaña de trigo.

Según La Nación Rural, de acuerdo al relevamiento para el nuevo ciclo la producción podría alcanzar, con 37,5 millones de hectáreas, 135,6 millones de toneladas. Se trata de una merma apenas por encima del 4% sobre el ciclo 18/19. La proyección toma rindes de tendencia.

Según la BCR, la cosecha 2018/2019 superó al anterior récord del ciclo 16/17, cuando se alcanzaron 127,5 millones de toneladas.

"El máximo productivo se dio tanto en granos gruesos (115 millones de toneladas) como granos finos (25 millones de toneladas). La 2019/20 promete un volumen similar", se indicó.

Y se agregó que "hace apenas un año, la peor sequía de los últimos 50 años había diezmado la producción agrícola argentina, que sólo pudo obtener 97,8 millones de toneladas entre todos los cultivos, el menor volumen en seis años. Pese al fatal efecto que ello tuvo sobre la actividad económica en general y los ingresos del productor en particular, este redobló su esfuerzo no solo aumentando la superficie productiva del país, sino también invirtiendo en inversión en tecnología de punta (lo cual incluye las semillas) y mejores prácticas agrícolas, apuntalando los rindes".



EN 2018

En 2018, la exportación de todos los cultivos alcanzó U$S 22.200 millones. Ahora se estima que la cifra sería de U$S 25.500 millones, 3300 millones de dólares más que en la anterior campaña. Por su parte, para la consultora Agritrend el campo aportará divisas por hasta 28.500 millones de dólares y el Estado recaudará por retenciones U$S 5500 millones.

Mientras la BCR calculó 141,5 millones de toneladas, para el Gobierno la cosecha llegó a 147 millones de toneladas. La diferencia está en que el Gobierno suma maíz para forraje a su estimación.

Para la Bolsa rosarina, "el clima resultó favorable para el desarrollo de los cultivos ayudando al incremento en los rendimientos de prácticamente todos los cultivos. En ello fue relevante el aumento de la temperatura en la franja central del pacífico ecuatorial que indicó el desarrollo del fenómeno climático de 'El Niño', estando correlacionado con mejores condiciones climáticas para los cultivos de verano en la Argentina".



CON BUEN CLIMA

Prevé que con buen clima en la campaña comercial 19/20 "el país podría producir otra buena cosecha ayudando a la recuperación de la economía nacional".

Y se precisó que "según nuestras estimaciones, las hectáreas sembradas podrían alcanzar 37,5 millones de hectáreas en la campaña 2019/20, y asumiendo rindes tendenciales, dar lugar a una producción total de 135,6 millones de toneladas".