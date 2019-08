Basquet: llegó a la punta Deportes 29 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El torneo Oficial de primera división de la Asociación Rafaelina se puso al día el martes. En el "Lucio Casarín" se jugó el partido pendiente de la séptima fecha, donde Atlético no dejó dudas ante 9 de Julio y se impuso por 87 a 57. De esta manera, el equipo dirigido por Marcelo Miretti alcanzó la punta, que comparte con Libertad de Sunchales, mientras que el León, que no contó con Alexis Rodriguez y Rafael Curti, quedó como único escolta.

Jonatan Faber, con 20 puntos, fue el principal anotador del dueño de casa y el partido, mientras que Facundo Chiabotto anotó 18 tantos en el elenco de Jorge Chiabotto.

Posiciones: Atlético y Libertad 17 puntos; 9 de Julio 16; Ben Hur 14; Independiente 13; Unión 12; Quilmes 10 y Peñarol 9.

Próxima fecha (10°): viernes a las 21,30: Ben Hur vs. 9 de Julio; Independiente vs. Libertad y Unión vs. Atlético. Domingo a las 20: Peñarol vs. Quilmes.