Los gremios concurren a la convocatoria del Gobierno Locales 29 de agosto de 2019 Redacción Por "La idea del encuentro es poner sobre la mesa las dificultades financieras para los próximos meses", sostuvo el ministro Farías.

FOTO ARCHIVO ANFITRION./ Será el Ministro de Gobierno, Pablo Farías, el encargado de llevar adelante el encuentro.

El ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Farías, recibirá a las 9.30, en la Casa Gris y en forma conjunta a todos los gremios estatales, en lo que será una nueva ronda de contactos en el marco de las paritarias, aunque con la profundización de la crisis para los asalariados y una caída importante en la recaudación.

Farías anticipó que "la idea de la convocatoria es poner sobre la mesa las dificultades económico-financieras que se vienen para los próximos meses, independientemente de que la provincia hoy por hoy está pagando normalmente los sueldos".

En este sentido, el funcionario agregó que es voluntad de la Casa Gris "anticiparles a los gremios paritarios el impacto que las medidas nacionales tendrán en las finanzas provinciales, por supuesto sin que esto signifique una dificultad en particular, pero sí que el contexto es preocupante. La idea es compartir la cuestión con ellos y sumarlos al análisis", adelantó.



COMUNICADO

El martes y a través de un comunicado, el gobierno provincial formalizó la convocatoria a los representantes de los gremios estatales a la reunión paritaria que se realizará en Santa Fe.

"Como único tema, lo que vamos a tratar es la evolución de las cuentas públicas", dijo el secretario general de ATE Santa Fe, Jorge Hoffman, para adelantar que "de ninguna manera se está planteando la continuidad de la cláusula gatillo, que es legal".

El gremialista indicó que hay "un mito alrededor de la cláusula gatillo, pero se trata una medida defensiva que es para no perder más salida".

"En 2016 perdimos entre 8 y 10 puntos, ahora con la cláusula gatillo vamos dos meses atrás de la inflación, no es una panacea; en diciembre vamos a estar 12 puntos atrás", graficó.

Sobre la mesa, se charlará en torno a la nueva realidad financiera de la provincia. Entre los elementos a considerar figuran los 4 mil millones de pesos que Santa Fe perderá en concepto de quita del IVA a productos de la canasta básica hasta diciembre.

La discusión gira en torno a un debate que se había desatado a comienzos de año. Los estatales indicaron que firmaron un acuerdo paritario a través del que la cláusula de actualización salarial se hace en base a los índices inflacionarios que divulga el Ipec, mientras que algunos funcionarios piden que se tenga en cuenta la recaudación para acompañar los salarios.

Durante la reunión, que se realizará en la Casa Gris, se evaluará el impacto económico que generaron en las arcas provinciales, las últimas medidas del gobierno nacional.

Al encuentro fueron invitados los representantes de los gremios UPCN, ATE, Amsafé, Sadop, UDA, Amet, Amra y el Sindicato de Trabajadores Viales. (Fuente: La Capital)