Cómo se elimina el hábito Sociales 29 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La mesoterapia , creada en 1958 por el doctor Pistor, se basa en la estimulación de las consideradas áreas reflejas de la piel ( a la cual corresponden varios órganos) con algunos fármacos asociados. Actuando estos sobre el área refleja, evidentemente viene estimulado el órgano al cual está ligado.

El tratamiento tiene lugar en una sola vez y esto es lo que sucede: en las primeras 24 horas no se notan efectos particulares, entonces el paciente tiene que hacer un poco de fuerza de voluntad para no fumar.

En el segundo y tercer día el deseo disminuye el 80 por ciento, manifestándose ligeramente este deseo después de las comidas. En el cuarto día el deseo de encender un cigarrillo, beber, está muerto.

El tratamiento también es importante en reumatismo.



Método de cura



Se aplican cuatro microinyecciones con un compuesto absolutamente inocuo y en medidas mínimas. Dos inyecciones se realizan en el pabellón de las orejas y las restantes en las alas nasales, correspondiendo tales puntos a los centros de la voluntad y de la desintoxicación. El tratamiento dura 10 minutos, es indoloro y no contiene contraindicaciones.

Si en el primer tratamiento no es satisfactoria la reducción del hábito de fumador o alcohólico, se practica un segundo tratamiento a la semana del primero. Sólo el 5 por ciento de los individuos tratados de este modo no dejan sus hábitos.

El método mesoterapéutico no da náuseas ni otros fastidios. La terminación de los esti´mulos del fumador o alcoholista dura indefinidamente.