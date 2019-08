Boca, sin sobresaltos Deportes 29 de agosto de 2019 Redacción Por COPA LIBERTADORES

En un encuentro que tuvo ritmo de práctica, Boca igualó 0-0 ante Liga de Quito y, gracias al 3-0 que había cosechado en Ecuador, avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro fue más, pero no estuvo fino en la definición de las situaciones de gol que generó.

De cara a la próxima fase, aguarda rival: River -que ganó 2-0 en el Monumental- o Cerro Porteño. Sin embargo, le costó caro el pase a semi: Alfaro dispuso al elenco titular y padeció las lesiones de Eduardo Salvio y Ramón Ábila, a cuatro días del partido ante River por la Superliga.

Estadio: La Bombonera. Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

Boca: Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Eduardo Salvio (Sebastián Villa), Nicolás Capaldo (Daniele De Rossi), Iván Marcone, Alexis Mac Allister; Ramón Ábila (Franco Soldano) y Carlos Tevez. DT: Gustavo Alfaro.

Liga: Adrián Gabbarini; Antonio Valencia, Franklin Guerra, Carlos Rodríguez, Christian Cruz (Luis Ayala); Jordy Alcivar (José Cazares), Edison Vega, Julio Anderson Julio (Adolfo Muñoz), José Ayoví; Rodrigo Aguirre. DT: Pablo Repetto.

No hubo goles.



RIVER EN ASUNCION

En medio de un clima caliente fuera de la cancha, River defenderá hoy los dos goles de ventaja que le sacó a Cerro Porteño, en la revancha de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores, que se disputará en Asunción. El crucial partido se jugará a estadio lleno (45.000 espectadores) en "La Olla Monumental", a partir de las 19:30 (hora argentina) bajo las órdenes del árbitro chileno Julio Bascuñán.

El plantel de River, vigente campeón de la Libertadores, fue recibido en Asunción en medio de un ambiente festivo de sus seguidores pero cambió el estado de ánimo debido a la imprevista detención de su mediocampista uruguayo, Nicolás de la Cruz. El jugador tenía cuentas pendientes con la justicia de Paraguay desde 2016 y debió comparecer para conseguir una libertad ambulatoria, después de pagar ocho mil dólares de fianza. Había sido declarado en rebeldía, acusado de haber agredido a policías tras incidentes en un partido -por la Copa Libertadores Sub-20- de su ex equipo, el Liverpool (de Uruguay) contra el Sao Paulo de Brasil.

Estas son las probables formaciones: Cerro Porteño: Juan Pablo Carrizo - Alberto Espínola, Juan Patiño, Camilo Saiz, Santiago Arzamendia - Federico Carrizo, Juan Aguilar, Matías Villasanti, Oscar Ruiz - Nelson Haedo y Joaquín Larrivey. DT: Miguel Angel Russo.

River Plate: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Robert Rojas, Milton Casco - Franco Zuculini, Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Nicolás de la Cruz - Matías Suarez y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.