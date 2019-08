Del Bono y su nuevo desafío en el plantel profesional de Atlético Deportes 29 de agosto de 2019 Por Mario Cabrera Desde el lunes, Gonzalo Del Bono comenzó a trabajar como ayudante de campo de Walter Otta en la plantilla superior. El goleador histórico del club en la era profesional contó sus primeras sensaciones en su nueva función luego de haber realizado un trabajo notable en las inferiores del club, sobre todo dirigiendo a la brillante 8ª División de AFA.

FOTOS LA OPINION NUEVA ETAPA. Del Bono charlando con el Tucu Quinteros durante la práctica de ayer. DOBLE FUNCION. Por el momento, Del Bono seguirá trabajando con los mayores y con los chicos.

Tras el alejamiento del PF alterno Matías Cabral por cuestiones personales, desde el pasado lunes Gonzalo Román Del Bono (38) ya forma parte del cuerpo técnico profesional de Atlético Rafaela que comanda Walter Otta. Como hombre de la casa, referente del club y que viene desempeñado una destacada labor en las inferiores del club en los últimos tiempos, el ex delantero juliense y albiceleste se mostró muy entusiasmado con esta nueva función en la institución. “Se me dio esta oportunidad. Lo pensé el fin de semana y creo que es un lindo desafío en lo personal para empezar a ganar y sumar más experiencia. No conozco mucho al cuerpo técnico, pero de a poco nos vamos a ir conociendo. Desde que Walter Otta llegó al club me ha caído muy bien, sobre todo en su trato, así que estoy para aportar lo mío en esta nueva función”, relató el goleador histórico albiceleste en la era profesional en diálogo con LA OPINION y con Entretiempo, programa deportivo radial que se emite por Radio ADN 97.9. “La verdad que no lo esperaba para nada a esto. Siempre dije que esta carrera se hace paso a paso y siempre trato de aprender desde el lugar que uno está. Ya hace 5 años que estaba trabajando en las inferiores del club y pensé que un cambio me podría llegar a venir bien, sobre todo en la experiencia personal como entrenador, ya que va a ser mi primera vez a nivel profesional. La idea es aportarle al cuerpo técnico y a los jugadores mi experiencia como jugador y ahora como profe de inferiores”.

- Gonzalo, mientras tanto seguís trabajando también con los chicos y con con esa brillante octava división afista que tan bien has conformado.

- Así es. En estos primeros días voy a estar cumpliendo las dos funciones y dando una mano hasta que traigan un técnico para esa categoría o se reestructure todas las inferiores. Por lo pronto, seguiremos trabajando durante la mañana y la tarde.

- Vas a dejar a una categoría que realmente juega muy bien, con grandes jóvenes promesas talentosas y que ha ganado casi todo lo que jugó, saliendo campeona prácticamente de todos los torneos lo que ha disputado, ya sea a nivel local o nacional.

- Fue un gran gusto haber dirigido esa gran categoría. Me han dado millones de satisfacciones, además de ser un equipo que juega muy bien al fútbol. Tiene muy buenas individualidades y por tener 15 años los chicos, da mucho placer verlos jugar. Pudieron entender el mensaje a la perfección y hemos acertado también en los refuerzos. Se armó un lindo grupo, compacto pero esto recién empieza para ellos. Ojalá que el día de mañana puedan jugar en la primera de Atlético. Tengo mucha fe y esperanza en ellos.

- Imagino que habrás notado las grandes diferencias que hay a la hora de trabajar entre un plantel de chicos y otro de mayores.

- Seguro. Es otra la responsabilidad y obviamente que hay diferencias. Acá se juega fin de semana tras fin de semana por cosas importantes, y a lo mejor en inferiores el resultado es lo que menos importa, mientras que acá es lo que más importa. Vamos a tratar de trabajar tranquilos y acá en Atlético se lo puede hacer de buena manera. Las primeras impresiones por parte del cuerpo técnico y del plantel de jugadores han sido realmente muy buenas y ojalá que podamos hacer una muy buena campaña.

- Vendrías a ser una especie de segundo asistente o ayudante de campo de Otta. En este sentido, cuál es la tarea específica que te ha encomendado el entrenador.

- Más que nada aportar lo que veo en los entrenamientos. Es muy libre para dejarse expresar aunque la última decisión, indudablemente, la va a tomar él. Pero está muy bueno que te escuche. Además, me tengo que hacer cargo de parte del plantel superior que queda en Rafaela cuando el resto viaja a disputar los partidos, ya que hay jugadores que por ahí necesita un mayor entrenamiento y son los que a lo mejor se quedan afuera, algo fastidiados, obviamente. Como jugador, me ha tocado estar de ese lado, así que la idea es tratar de realizar un buen entrenamiento y que el día de mañana, de esos jugadores que quedan, estén al salto y a disposición del técnico como para ser tenidos en cuenta y jugar.

- Fuiste un gran delantero como jugador. Indudablemente, esto debe ser tenido en cuenta por los atacantes del plantel y seguramente debes ser fuente de consulta constantemente.

- Es positivo para uno brindarle tus conocimientos del puesto a los delanteros del plantel, cosas que uno ve, tal como lo hice en mi cargo en inferiores, no solo en mi categoría, sino hablar y corregir cuestiones con todos los delanteros de la institución. Es una posición que conozco bien y espero también poder dar una mano en este sentido.

- En el fútbol mandan los resultados, y todos esperamos que en esta temporada a Atlético le vaya bien. Pero pensando a futuro, el objetivo es continuar trabajando con los mayores, ir conformando tu nuevo cuerpo técnico o volver con los chicos, con las inferiores.

- Hoy por hoy no pienso a futuro, sino darle una mano al club en esta nueva tarea o en la posición en la que me necesita. Lo mío es trabajar para el club en el lugar que me toque y de la manera más profesional posible, tratando de aportar todos mis conocimientos para la institución.

- ¿Qué pudieron ver del partido entre Quilmes y Defensores de Belgrano, los próximos dos rivales de la Crema, y qué conclusiones rescataron?

- Por lo que pudimos observar, Defensores, el rival de este sábado, es un gran equipo, de hombres, ya consolidado, con aspectos de pelota parada en las que debemos estar muy atentos porque tienen gente muy alta. Así que va a ser un partido duro seguramente, como lo son todos en esta categoría, muy luchados, trabajados, disputados, donde los resultados se terminan dando por detalles.

- El comienzo del torneo para Atlético no ha sido el deseado. Cómo lo viste al equipo en estos primeros partidos y cómo notaste al grupo en estos días luego de la derrota ante Tigre.

- Sabemos que es importante sumar de a tres. Obviamente, si uno analiza los dos partidos, Atlético tendría que tener algún punto más, pero la realidad indica que tenemos solo 1 sobre 6 pero hay que hacerle frente a eso. Hay que continuar por este camino, que es el correcto, y esperemos que los resultados se empiecen a dar, que es lo que te da confianza.