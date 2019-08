¿Otta repite o hace variantes?

El plantel superior de la Crema entrenó este miércoles por la mañana en el predio del autódromo con vistas al encuentro del sábado a las 15:30 como visitante de Defensores de Belgrano, por la 3ª fecha de la PN. Se llevaron a cabo tareas físicas, tácticas y fútbol en espacios reducidos y no hubo indicios del probable 11 inicial que tratará de reponerse de la caída como local ante Tigre. De hecho, este jueves, desde las 14:30 se llevará a cabo la última práctica en nuestra ciudad en el estadio Monumental, donde allí sí Walter Otta trabajará con el supuesto 11 inicial y confirmará a los 18 nombres que viajarán hacia Buenos Aires el viernes a la madrugada. En este sentido, habrá que aguardar si el DT repite el equipo y introduce alguna variante de nombres o táctica. En cuanto a alguna probable modificación, se sabrá si Enzo Copetti y Lucas Blondel continúan entre los titulares, o si puede retornar Maxi Paredes al sector derecho de la defensa. Además, podrían tener posibilidades de ser de la partida los volantes Joaquín Quinteros, de aceptable segundo tiempo ante el Matador, y Junior Mendieta, ya repuesto de la molestia como para ser tenido en cuenta por Otta por primera vez en el certamen. Por otro lado, el recuperado Denis Stracqualursi también podría tener su primera convocatoria, en tanto que el juvenil Matías Godoy, que jugó algunos minutos el pasado viernes, se reincorporará esta tarde al plantel luego de haber entrenado con el seleccionado Sub 17.



EL DRAGON

Defensores de Belgrano viene de caer el lunes como visitante 1 a 0 ante Quilmes casi sobre la hora. El Dragón suma un punto al igual que la Crema, ya que ha igualado sin goles en Mendoza ante Gimnasia en la fecha inaugural, con lo cual hará su estreno como local. El elenco de Fabián Nardozza alistó ante el Cervecero a Maximiliano Velasco; Nicolás Álvarez, Luciano Goux, Leandro Martínez Montagnoli e Ivan Nadal (Sebastián Soto); Juan Olivares, Juan Manuel Sosa (Maximiliano Nuñez), Marcelo Lamas y Marcos Giménez (Guillermo Vernetti); Nicolás Benegas y Matías Quiroga, ex delantero albiceleste en la pasada temporada. En tanto, Quilmes, Dirigido por Leonardo Lemos y que vendrá a Rafaela el próximo 9 de septiembre por la 4ª jornada, formó con Marcos Ledesma; Raúl Lozano, Alan Alegre, Abel Masuero y Federico Álvarez; David Drocco (Juan Altamiranda), Cristian Zabala y Gabriel Ramírez (Enzo Acosta); Juan Imbert, Martín Prost (Justo Giani) y Leandro González.