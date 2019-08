Procesan a 17 ex funcionarios y proveedores de Vialidad Nacionales 29 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA).- El juez federal Daniel Rafecas procesó a 17 ex funcionarios de Vialidad Nacional por fraude al Estado tras detectar "un sistema permanente de cartelización, con retornos, engaños y falsificación de documentación, en licitaciones privadas y contrataciones directas" entre 2013 y 2015.

La investigación se centró en irregularidades sistemáticas detectadas en 167 contiendas de precios realizadas por el distrito primero Buenos Aires, las cuales totalizaron un monto adjudicado de pesos que supera los 36.000.000 de pesos.

Las licitaciones fueron entre 2013 y 2015, por el distrito primero Buenos Aires, con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires, y que llevó adelante la Dirección Nacional de Vialidad.

Por ello, Rafecas procesó al ex jefe de la división administración Luis Daniel Lozano; la ex jefa de la sección licitaciones y compras Gladys Pedernera; el ex jefe de la sección servicios de apoyo Carlos José Santella y el ex supervisor de la sección equipos y talleres Ricardo Guiamet.

Todos fueron procesados por haber integrado una asociación ilícita junto al matrimonio de Cristian Fizzani y Paola Oviedo, proveedores del distrito en cuestión. También fue procesado el ex jefe del distrito I, Leandro Sverdlik, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Además se procesó a otras diez personas, todos ellas por cometer fraude al Estado y falsedades documentales en su rol de proveedores del Estado.

La denuncia que originó la investigación fue tras una auditoría interna hecha en Vialidad Nacional y que arrojó sospechas en 13 expedientes administrativos sobre las licitaciones.