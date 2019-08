El dólar subió 2,5% y superó los $ 60 Nacionales 29 de agosto de 2019 Redacción Por Pese a ventas del Banco Central por US$ 367 millones, el dólar siguió en alza.

FOTO NA INESTABLE. El dólar mantiene su presión sobre la economía.

BUENOS AIRES, 29 (NA).- El dólar subió ayer 2,5%, a $60,17, a pesar de que el Banco Central renovó sus intervenciones y dispuso que los exportadores liquiden más divisas con el fin de aumentar la oferta en la city. La moneda norteamericana terminó a un promedio de $56,27 para la punta compradora y $60,17 para la vendedora, con lo que tuvo un incremento de $1,51 frente a la rueda anterior.

En Banco Nación, operó a $60 mientras la cotización más elevada fue expuesta en los mostradores de Banco Ciudad y Macro a $61. El dólar mayorista, por su parte, trepó $1,80, al ubicarse en los $58,10. El volumen negociado en el segmento de contado fue similar al del martes al llegar a US$ 765,464 millones.

El Banco Central volvió a utilizar las reservas para intentar moderar la firme demanda y vendió un total de US$ 367 millones, a lo que se debe sumar el monto de US$ 60 millones que habitualmente subasta por cuenta de Hacienda.

Además, el organismo que conduce Guido Sandleris decidió limitar los créditos que las entidades financieras otorgan a las empresas exportadoras para que estas firmas se vean obligadas a liquidar divisas en medio de la crisis cambiaria.

Ahora, sólo podrán acordar y desembolsar nuevas financiaciones en pesos al conjunto de clientes alcanzados por la definición de grandes empresas exportadoras previa conformidad del Banco Central.

En ese escenario, la presencia oficial se dio desde primera hora ante la persistente corriente compradora por cobertura, tal como sucedió el día anterior. Este miércoles, la tasa promedio total de política monetaria fue de 74,983%. Tanto el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, como Sandleris indicaron días atrás que su objetivo era lograr la estabilidad cambiaria.

El lunes, el billete había cerrado sin saltos, pero el martes comenzó nuevamente la fuerte tendencia alcista. En ese sentido, el Gobierno responsabilizó a la oposición por el aumento del dólar, un concepto que fue rechazado por el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. Durante la semana, el tipo de cambio acumuló un avance de 4,99%.