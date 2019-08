Sube el tope de ingreso familiar para cobrar la asignación por hijo Nacionales 29 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA).- A partir de septiembre, el ingreso mensual tope que puede percibir una familia para tener derecho a cobrar la asignación por hijo se elevará de $107.658 a $129.190. Y el monto máximo que puede percibir en forma individual el padre o la madre subirá de $53.829 a $64.595. Así lo dispondrá una resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que se publicará mañana, jueves, en el Boletín Oficial, según afirmaron desde el organismo.

La medida provocará que más familias accedan a esta prestación, o bien que vuelvan a cobrar el salario familiar empleados que quedaron excluidos en los últimos meses, por haber percibido un incremento nominal de sus ingresos que hizo que se superara el tope.

La causa de esta decisión es el incremento ya dispuesto de la base imponible de Ganancias para los asalariados. Las variables que definen cómo se cobra ese impuesto también determinan quiénes cobran asignación por hijo en la economía formal, ya que el ingreso máximo para estar en el sistema se actualiza en igual medida que las variables del impuesto. Por eso, la suba de 20% de las deducciones que definen el llamado mínimo no imponible de Ganancias (el monto de ingresos no afectado por la imposición) se aplica a la remuneración tope para acceder a la asignación mensual por hijo (que incluye el período prenatal) y a los pagos por nacimiento (desde septiembre será de $2943), adopción ($17.615) y casamiento $4407). Las excepciones son la asignación por hijo con discapacidad y el cobro de la remuneración durante la licencia por maternidad (en ambos casos no hay límites).