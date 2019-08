No estaban objetos de Diego Maradona Policiales 29 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La Justicia allanó ayer un domicilio de Claudia Villafañe, en el marco de un litigio llevado a cabo por su exesposo Diego Maradona, quien le reclama sus camisetas y otros objetos históricos, sin que se produjeran resultados positivos.

El allanamiento se realizó por la mañana en el domicilio que ocupó antiguamente el ex-"10" del seleccionado argentino, ubicado en Segurola y La Habana, en el barrio porteño de Villa Devoto, cuando vivía con su entonces esposa e hijas.

En el trámite estuvieron presentes Fernando Burlando, representante legal de Villafañe, y Matías Morla, abogado de Maradona.

RESULTADO NEGATIVO

El allanamiento culminó sin resultados positivos, de acuerdo a lo que señalaron el propio Maradona y su abogado.

"Acaba de terminar el circo que armaron en Devoto, y fue más de lo mismo. Siguen sin devolverme lo que me robaron. Se ríen de la Justicia y nadie hace nada. ¿Cómo puede ser que la jueza se siga preguntando de quién son las camisetas, los botines y los trofeos?", expresó el exastro futbolístico en su cuenta de Instagram.

Y siguió señalando que "es como cuando te preguntaban en el colegio: '¿de qué color era el caballo blanco de San Martín?'. Hace 3 años que no tengo respuesta. ¡Despiértese jueza Vilma Nora Días, le están tomando el pelo! ¿No ve que en las camisetas, arriba del 10, dice Maradona?".

Además, Maradona en su publicación hizo referencia a su inclinación política citando "si la Justicia me está pasando factura por ser kirchnerista, que se queden tranquilos, ya falta poco para que volvamos…".

Por su parte, Morla demostró decepción en cuanto al trámite al expresar que lo que ocurrió "se parece a un capítulo de 'Los Simpsons'".

UN DEPARTAMENTO

Además de los objetos históricos que Villafañe reivindica como bienes gananciales, Maradona también pide la restitución de un departamento situado en la calle Nazarre, que está a su nombre, aunque allí reside la madre de su exesposa.

"SI QUIEREN CIRCO..."

Por su parte, Fernando Burlando, abogado de Villafañe, expresó "Fue una pel.... importante. Si quieren circo, vayan al de Flavio Mendoza que es el mejor".

Y al referirse al estado de ánimo de Villafañe, Burlando dijo "Claudia está tranquila, nosotros hacemos las cosas de una manera responsable para que ella no sufra tanto las calamidades que pretenden hacerle. La única idea de ella es armonizar, no quiere denunciarlo penalmente".

Se recuerda que el pasado 20 de agosto se llevó a cabo una audiencia en el marco de una causa que le inició Maradona a su exesposa, para pedir la nulidad de la división de bienes.

Según indicó Morla, no hubo acuerdo porque el exfutbolista reclama lo que "le pertenece: los pantaloncitos de fútbol, las camisetas", y "Villafañe sigue con su postura de que no están las cosas".

HIJOS EN DOS POSTURAS

La disputa también separa a los hijos del exfutbolista, por un lado Dalma y Giannina Maradona, hijas de Villafañe, defendiendo a su madre, y por el otro, los extramatrimoniales que tuvo el "10", apoyando al padre.