Londero peleó, pero no pudo con Djokovic Deportes 29 de agosto de 2019 Por Sergio Boschetto US OPEN

Desde Nueva York. Amaneció húmedo y pesado en la gran manzana, eso fue un mal presagio para los simpatizantes que tenían el ticket de entrada al complejo Billie Jean King, antes de la hora fijada para el comienzo de la actividad diurna, largas colas pugnando por entrar al predio, la que llegó también un rato antes fue una persistente llovizna, que se mantuvo hasta pasada la media tarde. Si bien comenzaron algunos partidos, el mal tiempo continúo y se paró todo.

Un Arthur Ashe casi colmado, con mucho ruido e imponente con el techo cerrado. En segundo turno jugó el suizo Roger Federer ante Damir Dzumhur. Le está costando a Roger entrar en calor, otra vez, como en la primera ronda, defeccionó en el primer set y estuvo complicado en la mitad del segundo set, ahí comenzó el aliento, los gritos de la gente, emociona vivirlo desde adentro, la idolatría que tienen los amantes del tenis con este genio del tenis, la cual excede cualquier frontera. Y de a poco se fue pareciendo al chico que nació en Basilea hace 38 años, corrió, luchó y desplegó, de a ratos, toda su magia. Más allá que no está fino con sus golpes, antes del torneo no jugo mucho en esta superficie, se lo ve en gran estado y rápido, en el partido con el Bosnio corrió todas las pelotas. Contra estos jugadores, le alcanza con algo de su talento y fue encaminando su segunda victoria sin problemas por 3-6 6-2 6-3 6-4. El mundo tenis feliz, la magia continúa.

Decir que sigue haciendo historia, es repetitivo. Decir que sigue deslumbrando a todo el mundo deportivo, también es caer en la redundancia. Ayer, al jugar su partido frente Damir Dzumhur, logró otra marca increíble, 100 partidos en el US Open, convirtiéndose en ser el primero en llegar a esta cifra en tres de los cuatro torneos de Grand Slam.

Al cierre de esta edición Juan Ignacio Londero batallaba contra Novak Djokovic. Esperamos un rato más contamos el final: el argentino no pudo torcer el destino al caer en tres sets. El actual número 1 del mundo se impuso al cordobés por 6-4, 7-6 y 6-1 en un partido correspondiente a la segunda ronda. "Felicito a Londero por su espíritu", dijo al final el serbio quien debió esforzarse en el primer set, más todavía en el segundo donde cerró en tie break mientras que en el tercero ya no hubo equivalencias.



EL PEQUE, HOY

El Peque argentino jugará hoy contra Egor Gerasimov, 26 años y 120 de la ATP. En los papeles es favorito Schwartzman, por historia y por ranking, pero los partidos hay jugarlo y un Grand Slam es diferente. El horario previo era a las 12 de nuestro país, pero habrá que ver y estar atento, luego de la lluvia y la necesidad de reprogramar gran cantidad de partidos.