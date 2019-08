El Municipio clausuró residencia geriátrica Locales 28 de agosto de 2019 Redacción Por El Juzgado de Faltas Municipal determinó la clausura y multa correspondiente a un hogar de ancianos que no poseía habilitación ni condiciones para funcionar.

FOTO PRENSA MUNICIPAL MEDIDA. Inspectores municipales al colocar la faja en el geriátrico.

La Municipalidad de Rafaela procedió a la clausura de un geriátrico que no presentaba las condiciones adecuadas para su funcionamiento. Se trata del hogar ubicado en calle Arenales al 500 de nuestra ciudad que, oportunamente, recibió la intimación para regularizar su situación.

Pasado un tiempo, la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía, a través del Juzgado de Faltas de la Tercera Nominación, resolvió inspeccionar la residencia geriátrica con el objetivo de conocer el estado de sus residentes y otras generalidades relacionadas al ambiente que habitaban.

Presentes en el lugar, el juez de faltas, Rubén Pavetti, el coordinador de Salud, Marcelo Gieco, y la licenciada en Trabajo Social, Noelia Abbondanza, realizaron una inspección. De la misma surgió que el citado geriátrico no cumplimentaba lo requisitos indispensables para su normal funcionamiento tales como: no tener habilitación, falta de personal necesario para la atención de los residentes, espacio físico pequeño para alojar a las personas que habitaban la residencia, carencias de accesos para pacientes con movilidad reducida, entre otras.

Teniendo en cuenta que una de las prioridades para el Municipio local es velar por la salud de su población de manera integral, especialmente de los ancianos que deben ser protegidos, resguardados y respetados, se determinó la clausura de la residencia geriátrica con la correspondiente comunicación al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe para que intervenga de forma inmediata y adopte las medidas que son de su competencia.

No obstante ello, se estableció un plazo de 10 días para que la resolución se efectivice. En esa instancia, la Secretaría de Desarrollo Social y la Coordinación de Salud del Estado local tomarán intervención contactándose con los familiares y coordinando su nueva localización.