En medio de la tensión en los mercados, Macri reunió al gabinete económico Nacionales 28 de agosto de 2019 Redacción Por El Presidente se reunió con el ministro Lacunza, el presidente Banco Central Sandleris y la gobernadora Vidal. Desde el Gobierno responsabilizan a Alberto Fernández por el aumento del dólar y el riesgo país. El ministro Sica consideró que las declaraciones del candidato presidencial del Frente de Todos en contra del acuerdo del Gobierno con el FMI "le costaron al país US$ 300 millones".

FOTO NA MACRI. Recibió a integrantes de la Conferencia Episcopal.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El presidente Mauricio Macri encabezó ayer una reunión de emergencia en la Casa Rosada para analizar la tensión en los mercados que llevó el riesgo país por encima de los 2.000 puntos, en medio de una caída en la cotización de los bonos de la deuda.

Del encuentro que se extendió por dos horas y media participaron la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza; y el titular del Banco Central, Guido Sandleris.

Tras la reunión ningún dirigente realizó declaraciones, pero trascendió que se habría evaluado la posibilidad de avanzar con un paquete de medidas para la provincia de Buenos Aires, en lo referido a refuerzos de partidas presupuestarias para contención social luego de la devaluación del peso.

En el entorno de la gobernadora días atrás había trascendido que iba a lanzar medidas económicas pero luego quedaron en suspenso, por lo que tras esta reunión podrían finalmente impulsarse tras analizar el financiamiento de las mismas.

A su vez, el Gobierno vinculó en las últimas horas la tensión que se desató en los mercados con una "radicalización" del postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien el lunes último cuestionó duramente -a través de un comunicado- al FMI en una reunión que mantuvo con enviados del organismo.

Y en el oficialismo consideran que el hecho de que Fernández abandonara la moderación de los días anteriores, durante los cuales mantuvo dos charlas telefónicas con Macri, derivó de la marcha masiva en apoyo al Gobierno que tuvo lugar el sábado pasado.

El Presidente desde la mañana de ayer siguió la situación de los mercados con Sandleris y Lacunza, y ante la complicación de esa situación decidió convocar a estos funcionarios y al jefe de Gabinete para analizar los pasos a seguir.



TODOS CONTRA

FERNANDEZ

El ministro de Producción, Dante Sica, responsabilizó por la suba del dólar a Alberto Fernández, y pidió "responsabilidad" a la dirigencia política para preservar la estabilidad económica. El funcionario señaló que las declaraciones de Fernández en contra del acuerdo del Gobierno con el FMI "le costaron al país US$ 300 millones", al referirse al nivel de reservas que utilizó el Banco Central para contener la suba de la divisa.

Tras la reunión con la misión del FMI, Fernández culpó al gobierno y al propio organismo multilateral por la "catástrofe social" en que se encuentra el país.

"Este no es un período de transición, pero hoy la estabilidad no es sólo un compromiso del Gobierno sino que debe ser también de los otros sectores", dijo Sica al referirse a los candidatos presidenciales. El ministro sostuvo que el gobierno tiene "la responsabilidad de entregar una economía que funcione, que tenga reservas y vamos a ser responsables en materia de gobernabilidad".

También reconoció que el "esfuerzo del Gobierno nacional es importante pero no alcanza", al hablar en un seminario de IDEA. "Hay que trabajar mucho con los provinciales y con las cámaras empresarias para acompañar y brindar servicios las empresas en el proceso de exportación", sostuvo el ministro.

En la misma línea se pronunció el candidato a vicepresidente por el oficialismo, Miguel Angel Pichetto, quien responsabilizó a Alberto Fernández por la suba del dólar y aseguró que realizó "declaraciones muy complicadas" tras la reunión con enviados del FMI.

La moneda norteamericana operó con una marcada tendencia alcista y cerró a un promedio $58,66 pese a ventas del Banco Central ante una fuerte demanda en la city porteña. En ese escenario, Pichetto afirmó que a la oposición "le conviene más la lógica de destrucción" y de "que vuele todo por el aire porque cuanto peor, mejor". Consideró que Alberto Fernández realizó "declaraciones muy complicadas" y argumentó que "no hay vacío de poder porque el Presidente está en ejercicio".

Según su criterio, el dólar subió "por las declaraciones y posición con las autoridades del Fondo" por parte del Frente de Todos y subrayó: "Están construyendo la epopeya del relato político electoral". De ese modo, insistió en que tienen una "construcción que agita demonios".