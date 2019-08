Carta de lectores Carta de Lectores 28 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Ni un gesto



Sr. Director:



La crisis que explotó luego de las PASO llevó al Gobierno Nacional a quitar el IVA de una serie de productos de la canasta alimenticia. ¿Cuál fue la respuesta política? Los Gobernadores de las provincias gritando por la quita de sus recursos. Dijimos ya hace meses, años, que la verdadera grieta era entre los que vivían del Estado y nosotros. Alertamos hace poco sobre los aumentos desmedidos de los impuestos provinciales y tasas y sobre la ceguera de los funcionarios que, en pos de asegurar sus puestitos y sueldazos, no eran capaz de ver la implosión del sector productivo de Argentina. Ahora se alarman por la caída de la recaudación.

En todos estos años de profunda crisis económica y social no hemos visto un solo gesto de austeridad por parte de los que colonizaron el Estado. No importa el color político, porque todos se han comportado de la misma forma. Pero ante la primera intención de reducir la carga asfixiante de impuestos, salen a cacarear para defender "la suya".

Este gráfico muestra lo que han hecho con nuestro Estado en los últimos 16 años. Y pretenden una suba continua de impuestos para que los que producimos lo siga alimentando. No quieren ver que la gallina de los huevos de oro está agonizando. Eso sí, vuelven una y otra vez a pedir el voto, no vaya a ser que queden sin sus privilegios, muy superiores a los del promedio de un trabajador.

No debemos perder la perspectiva de esta amoralidad. Somos nosotros los que tenemos el poder. Y si no lo asumimos como tal, nada cambiará. Falta un gesto, y la casta política está a miles de kilómetros de querer hacerlo.



Lilián Koper

Rafaela