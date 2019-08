Los ganadores de los premios Cóndor de Plata Información General 28 de agosto de 2019 Redacción Por Con nueve estatuillas, "El Angel", la película de Luis Ortega, fue la más distinguida, incluyendo el mejor largometraje de ficción.

EL ANGEL./ Arrasó con la premiación, consiguió nueve estatuillas.

Con la conducción de Gabriela Rádice, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina celebró la sexagésima séptima entrega de los premios Cóndor de Plata con un evento realizado en el Centro Cultural 25 de Mayo.

El gran ganador de la noche fue El Angel, el filme de Luis Ortega, que se llevó nueve estatuillas, entre las que se destacan: mejor película de ficción, mejor actor de reparto (Daniel Fanego) y revelación masculina (Lorenzo Ferro).

Por su parte, Darío Grandinetti se llevó el galardón al mejor actor por su trabajo en Rojo, mientras que Mercedes Morán hizo lo propio en la categoría femenina por su labor en Familia Sumergida, informó Teleshow.

Para la entrega fueron evaluados 217 largometrajes argentinos estrenados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 en el circuito comercial y alternativo de la Ciudad.



Los Ganadores

Mejor Película de Ficción

El Ángel, de Luis Ortega – ganador

Joel, de Carlos Sorín

La Flor, de Mariano Llinás

La reina del miedo, de Valeria Bertuccelli y Fabiana Tiscornia

Rojo, de Benjamín Naishtat



Mejor Ópera Prima de Ficción/Documental

El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi

El motoaarrebatador, de Agustín Toscano

Familia sumergida, de María Alché – ganadora

La cama, de Mónica Lairana – ganadora

Marilyn, de Martín Rodríguez Redondo

Mi mejor amigo, de Martín Deus



Mejor Película Documental

El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi – ganador

Mujer nómade, de Martín Farina

No viajaré escondida, de Pablo Hernán Zubizarreta

Piazzolla, los años del tiburón, de Daniel Rosenfeld – ganador

Teatro de guerra, de Lola Arias



Mejor Dirección de Ficción/Documental

María Alché por Familia Sumergida

Agustina Comedi por El silencio es un cuerpo que cae

Mariano Llinás por La Flor

Benjamín Naishtat por Rojo – ganador

Luis Ortega por El Ángel – ganador



Mejor Actor

Lautaro Delgado por Unidad XV

Diego Gentile por Joel

Darío Grandinetti por Rojo – ganador

Alejo Mango por La cama

Sergio Prina por El motoarrebatador

Miguel Ángel Solá por El último traje



Mejor Actriz

Victoria Almeida por Joel

Valeria Bertuccelli por La reina del miedo

Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes por La Flor

Mercedes Morán por Familia Sumergida – ganadora

Sandra Sandrini por La cama



Mejor Actor de Reparto

Diego Cremonesi por Rojo – ganador

Germán de Silva por La educación del rey

Daniel Fanego por El Ángel – ganador

Arturo Puig por Camino Sinuoso

Diego Velázquez por La reina del miedo



Mejor Actriz de Reparto

Graciela Borges por La Quietud – ganadorA

Andrea Frigerio por Rojo

Mercedes Morán por El Ángel

Florencia Peña por El Potro, lo mejor del amor

Cecilia Roth por El Ángel



Revelación Masculina en Ficción y/o Documental

Matías Encinas por La educación del rey

Lorenzo Ferro por El Ángel – ganador

Angelo Mutti Spinetta por Mi mejor amigo

Joel Nogueira por Joel

Rodrigo Romero por El Potro, lo mejor del amor

Walter Rodríguez por Marilyn



Revelación Femenina en Ficción y/o Documental

Esther Díaz por Mujer nómade – ganadora

Martina Garello por Hasta que me desates

Laura Grandinetti por Rojo

Sary López por La reina del miedo

Huenu Paz Paredes por Yo, niña



Guión Original

Valeria Bertuccelli por La reina del miedo

Mariano Llinás por La Flor – ganador

Benjamín Naishtat por Rojo

Rodolfo Palacios, Luis Ortega y Sergio Olguín por El Ángel

Carlos Sorín por Joel



Guión Adaptado

Lola Arias por Teatro de guerra, basado en la obra teatral Campo Minado de la misma autora – ganadora

Jorge Leandro Colás por Barrefondo, basado en la novela homónima de Félix Bruzzone.

Nicolás Gil Lavedra y Emiliano Torres por Las grietas de Jara, basado el libro homónimo de Claudia Piñeiro.



Mejor Fotografía

Julián Apezteguía por El Ángel – ganador

Kris Niklison por Vergel

Iván Gierasinchuk por Joel

Agustín Mendilaharzu por La Flor

Pedro Sotero por Rojo



Montaje

Lionel Cornistein por Aterrados

Alejandro Brodersohn por El Potro, lo mejor del amor

Guille Gatti por El Ángel – ganador

Alejo Moguillansky y Agustín Rolandelli por La Flor

Andrés Quaranta por Rojo



Sonido

Leandro de Loredo por El Potro, lo mejor del amor

José Luis Díaz por El Ángel – ganador

Julia Huberman por Familia sumergida

Fernando Ribero por Rojo

Catriel Vildosola por El motoarrebatador



Música Original

Gabriel Chwojnik por La Flor

Gabriel Fernández Capello y Héctor Castillo por La reina del miedo

Moondog por El Ángel

Nicolás Sorín por Joel – ganador

Vincent van Warmerdam por Rojo



Canción para película

"El origen de la tristeza", de El origen de la tristeza. Letra y Música Walter Piancioli. Interprete Los Tipitos

"Las ausencias", de El camino de Santiago. Letra, música e intérprete: León Gieco

"Lo que más busco", de Mi mejor amigo. Letra: Daniel Suárez. Música: Daniel Suárez y Pepe Céspedes. Intérprete Bersuit Vergarabat

"Reyes de la soledad" de La reina del miedo. Letra y Música: Gabriel Fernández Capello. Intérprete Vicentico – ganador

"Yo soy el Fuego", de La Flor. Letra Mariano Llinás. Música Gabriel Chwojnik. Intérprete: Grupo Siempreverde



Diseño de Vestuario

Patricia Conta por El Potro, lo mejor del amor

Jam Monti por Rojo

Carolina Sosa Loyola y Flora Caligiuri por La Flor

Julio Suárez por El Ángel – ganador

Marcela Vilariño por No llores por mí, Inglaterra



Diseño de Arte

Daniela Calcagno y Eva Duarte por No llores por mí, Inglaterra

Laura Caligiuri por La Flor

Juan Cavia y Walter Cornás por El Potro, lo mejor del amor

Julieta Dolinsky por Rojo

Julia Freid por El Ángel – ganador



Maquillaje y Peluquería

Marisa Amenta y Emanuel Miño por El Ángel – ganadores

Alberto Moccia por La Flor

Yamila Repalli por Aterrados



Mejor Cortometraje

El niño y la noche, de Tomás Morelli

El liberado, de Martín Farina

Las fuerzas, de Paola Buentempo

Aquel verano sin hogar, de Santiago Reale – ganador

Los bastardos, de Tomás Posse

La de Messi, de Mauro Iván Ojeda



Mejor Serie y/o Telefilm

El marginal 2, de Alejandro Ciancio e Israel Adrián Caetano (TV Pública-Netflix) – ganadora

La caída, de Mario Segade (TV Pública)

La chica que limpia, de Lucas Combina (TV Pública)

Morir de amor, de Anahí Berneri (Telefe-Flow)

Un gallo para esculapio 2, de Bruno Stagnaro (TNT-Underground-Flow)



Mejor Película Iberoamericana

Dry Martina, de Che Sandoval (Chile-Argentina)

La noche de 12 años, de Álvaro Brechner (Uruguay-España-Argentina) – ganadora

Las herederas, de Marcelo Martinessi (Paraguay, Alemania, Uruguay, Brasil, Noruega)

Roma, de Alfonso Cuarón (México-EEUU)

Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio (Chile, Alemania, España, EEUU)



Mejor Película en Lengua Extranjera

Cold War, de Pawel Pawlikowski (Polonia) – ganadora

El hilo fantasma, de Paul Thomas Anderson (Estados Unidos-Reino Unido)

El infiltrado del KKKlan, de Spike Lee (Estados Unidos)

Proyecto Florida, de Sean Baker (Estados Unidos)

Visages Villages, de Agnès Varda y JR (Francia)