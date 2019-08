Convocaron a los gremios a una nueva reunión paritaria Locales 28 de agosto de 2019 Redacción Por SERA MAÑANA A LAS 9:30 EN CASA DE GOBIERNO

FOTO ARCHIVO CON LA GUARDIA EN ALTO./ Los gremios se preparan para una negociación muy complicada.

El gobierno de la provincia de Santa Fe, en cumplimiento de lo previsto en actas paritarias, convocó a los gremios estatales paritarios, a un nuevo encuentro a realizarse este jueves a las 9:30 horas.

El comunicado es elíptico: "durante la reunión, que se realizará en Casa de Gobierno, se evaluará el impacto económico que generaron en las arcas provinciales, las últimas medidas del gobierno nacional". Dicho de otra forma: les dirán a los diferentes sindicatos que tienen menos plata (por caída de la recaudación propia por la fuerte recesión vigente y por los recortes en la coparticipación -De hecho, la Provincia ya acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la detracción de fondos coparticipables resultantes-) y que deben afrontar uno de los mayores ciclos inflacionarios del país de los últimos tiempos.

Al encuentro fueron invitados los representantes de los gremios UPCN, ATE, Amsafe, Sadop, UDA, AMET, AMRA y el Sindicato de Trabajadores Viales.

Justamente, los médicos se mostraron molestos con esta convocatoria en conjunto. En diálogo con LT10 de Santa Fe, el secretario general de la seccional Santa Fe de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), Eduardo Taboada, rechazó que la discusión se lleve adelante con todos los sindicatos juntos. "Es problemático", se quejó, e ironizó: "parece una asamblea parlamentaria esto".

"La paritaria central -que nuclea a UPCN y ATE- es mayoritaria. Mientras tanto, nosotros estamos representando 6.500 profesionales. Nuestra voz dentro del conjunto va a ser anecdótica. No nos van a dejar opinar", anticipó.

Con respecto al tema que los convoca, opinó que la cláusula gatillo debe mantenerse y aclaró que la misma no implica un aumento salarial: "no es más que conservar el poder adquisitivo".

"Va a ser dura la próxima paritaria", admitió. Recordemos que el próximo gobierno provincial ya anticipó -a través de Rubén Michlig- que "no hay que atarse a la cláusula gatillo".