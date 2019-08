Mantener la cohesión social como prioridad Nacionales 28 de agosto de 2019 Redacción Por Macri y la Iglesia acordaron "fortalecer la asistencia alimentaria" ante la crisis, "sin especulaciones políticas".

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El presidente Mauricio Macri y la cúpula de la Iglesia acordaron ayer "fortalecer la asistencia alimentaria" ante la crisis socioeconómica, "sin especulaciones políticas" en medio del proceso electoral, y trabajar en conjunto "para contener a la gente que más lo necesita".

Así lo informó el secretario de Culto, Alfredo Abriani, al término de la reunión que el jefe de Estado mantuvo en su despacho de la Casa Rosada con el titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el cardenal y arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli.

"Todos estábamos de acuerdo en la necesidad de fortalecer la asistencia alimentaria y trabajar en conjunto para contener a la gente que más lo necesita", afirmó Abriani, en declaraciones formuladas en la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno al término del encuentro.

Según confirmó el funcionario nacional "se hizo un repaso de la situación actual después de las elecciones", donde Macri "ratificó su compromiso de ser más Presidente que nunca" y de "cuidar a los argentinos y no especular políticamente".

"Quedamos todos de acuerdo en llamar a la responsabilidad en este momento tan delicado y no especular políticamente. Hay que comprometernos con el país y tratar de generar lo mejor en estos tiempos de incertidumbre", explicó el funcionario.

Ante la consulta sobre si se formuló un pedido puntual al Presidente de parte de Ojea, el secretario de Culto dijo que "no hubo un planteo de la Iglesia" aclarando que "se hizo un análisis" de la situación que atraviesa el país, donde "se prevé que el aumento del dólar impacte, sobre todo, en los más necesitados".

Abriani, además, sostuvo que "por eso se habló de ser responsables y llamar al compromiso de todos los actores sociales en este proceso electoral, para tratar que la situación siga en este rumbo".

De la reunión también participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario general de la entidad, obispo de Chascomús, Carlos Malfa, para analizar la situación social del país.

El Presidente "asumió el compromiso de seguir trabajando por la unión y la paz de los argentinos, y en ese sentido pidió la colaboración de la Iglesia, que es un actor fundamental para ayudar a la cohesión social", informó la Casa Rosada en un comunicado.

Por su parte, la Conferencia Episcopal también difundió un comunicado en el que valoró "todo encuentro para intercambiar reflexiones sobre la delicada situación social y económica que vive nuestro país".

"La Comisión Ejecutiva expreso al Presidente la necesidad de buscar soluciones a la grave crisis del momento actual, más allá del desarrollo del proceso electoral. En este tiempo es necesario que se pueda mirar más allá de la coyuntura, y que la campaña electoral no impida poner la mirada en las necesidades urgentes de muchos ciudadanos", sostuvo la Iglesia.