Lavagna pidió "dejar de hacer demagogia"

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Ante empresarios agropecuarios, el candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, pidió ayer que la dirigencia política "deje de hacer demagogia diciendo que no va a haber retenciones" al campo, "como hizo el Gobierno actual".

Si bien aclaró que este es "un impuesto bruto, grosero y malo, que debe ser convertido en un impuesto más moderno y ágil", el dirigente opositor señaló que eso es algo que "habrá que ver en su momento". "Hay que dejar de hacer demagogia y dejar de decir que no va a haber retenciones como hizo el Gobierno actual, porque eso es un mecanismo de engaño que se viene repitiendo hace años", consideró Lavagna.

El ex ministro de Economía se expresó de esta manera al participar de un encuentro que realizó en la Universidad Católica Argentina la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), en el que también participó el presidente Mauricio Macri.

Durante su exposición, el líder de Consenso Federal destacó que, "en una economía como la argentina, que está estancada hace 8 años, es importante crecer y el papel que tiene el sector agropecuario es fundamental".