"La inflación de agosto será del tres coma algo" Nacionales 28 de agosto de 2019 Redacción Por SEGUN ANTICIPO DEL PRESIDENTE MACRI

FOTO NA ADELANTO. Macri dio pistas de la inflación de agosto.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El presidente Mauricio Macri anticipó ayer que la inflación de agosto será del "tres coma algo", después de la fuerte suba que registró la cotización del dólar tras la derrota electoral del Gobierno en las PASO.

"Lo que más sufre el argentino de a pie, el argentino común, la familia argentina, la heladera de los argentinos, es la inflación. Es llegar con su salario y encontrarse otra vez con que aumentó esto o lo otro", dijo Macri.

El jefe de Estado habló ante productores agrícolas y ganaderos en un encuentro de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), que conduce Carlos Iannizotto, en la Universidad Católica Argentina.

"Es desesperante, es angustiante. No existen las palabras para describir lo que sé que le pasa a todos los argentinos (frente a la inflación). Lo tenemos que resolver, ya está. No podemos seguir engañándonos. No podemos decir que esto se arregla creciendo", dijo.

Según la proyección que anticipó el Presidente, la inflación de agosto se ubicará por encima del 3 por ciento.

"Este golpe que nos dimos de vuelta. Otro dólar. Otra inflación, cuando íbamos al 1,8% de inflación y ahora va a ser del tres coma algo en agosto. No es bueno, es muy malo. Estamos todos obligados a sentarnos y bajar el dramatismo y que todos acordemos que vamos a ir en la misma dirección", dijo.

Macri también afirmó que el Gobierno se encuentra ante una "coyuntura inesperada" y afirmó que se hace "responsable de la situación", por lo que le ordenó a su equipo económico buscar los mecanismos necesarios para estabilizar el frente cambiario y financiero. "Estamos en una coyuntura inesperada que claramente alteró el programa en el cual venía la Argentina, que venía empezando a dar sus frutos", dijo el jefe de Estado.

El Presidente sostuvo que su administración amaneció el lunes 12 de agosto, el día posterior al de las elecciones primarias, con un dólar distinto y con otra situación en términos de percepción de riesgos de la Argentina. "Por eso llamé el lunes a todos los candidatos para que ayudemos a bajar la percepción de riesgo que se ha generado por el mal resultado que ha tenido el Gobierno en la elección", dijo el mandatario, y descartó que la desconfianza sea sólo sobre su gestión y los resultados que puede mostrar.

"Generalmente hay que entender que la Argentina siempre ha tenido en las últimas décadas un problema de credibilidad en el mundo porque no hemos hecho las cosas como corresponden, hemos incumplido muchas veces en nuestra historia", expresó.

Agregó que como jefe de Estado él está "a cargo" y se hace "responsable" de la situación, a lo que añadió: "Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el proceso electoral no dañe aún más al ciudadano que en la elección ya manifestó en gran parte un voto bronca por lo duro que ha sido especialmente desde abril de 2018 hasta la fecha la economía diaria, el llegar a fin de mes ha sido realmente muy duro".



EN LA OPOSICION

Por otra parte, en el mismo escenario Macri se planteó ayer por primera vez la posibilidad de perder las elecciones, al indicar que si a Juntos por el Cambio le "toca estar en la oposición", apoyaría las cosas en las que cree. En este sentido, señaló que "sería importante" que la oposición coincidiera con una parte de su plan económico y se imaginó a sí mismo en ese lugar.

El Presidente remarcó que "lo que más sufre el argentino de a pie es la inflación" y agregó: "Tenemos que reconocer después de 80 años de errores que tenemos que corregir algo que se corrigió en todas partes del mundo. Y corrigiendo eso, todos los argentinos van a vivir mucho mejor".

"Es central que digan cómo vamos a lograr estas cosas para que finalmente el que gane esté comprometido en apoyar al otro", indicó el Presidente en alusión a la oposición y remarcó: "Yo estoy convencido. Si nos toca estar en la oposición, vamos a apoyar estas cosas porque creemos".