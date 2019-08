Martes negro: dólar trepó a $ 58,66 y el riesgo país superó los 2.000 puntos Nacionales 28 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA BOLSA NEGATIVA. Las acciones no escaparon a la crisis y la incertidumbre.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El dólar operó ayer con una marcada tendencia alcista y cerró a $ 58,66 pese a ventas del Banco Central, en medio de una fuerte demanda de divisas en la city porteña impulsada por la incertidumbre política. El billete terminó a $ 54,69 para la punta compradora y $ 58,66 para la vendedora, con lo que sumó $ 1,45 respecto de la jornada anterior.

En Banco Nación fue ofrecido a $ 58, mientras la cotización más elevada fue expuesta en los mostradores de Banco Macro, a $ 61. El dólar mayorista, por su parte, avanzó $1,01 respecto del inicio de semana al posicionarse en $56,30.

El volumen negociado en el segmento de contado fue superior al del lunes, al llegar a US$ 709,558 millones.

Durante la rueda, el Banco Central decidió vender US$ 302 millones de sus reservas en un intento por moderar la corriente compradora. Además, llevó a cabo las subastas por cuenta del Tesoro nacional mediante las cuales fueron colocados otros US$ 60 millones.

A lo largo del mes, el organismo que conduce Guido Sandleris ya vendió un total de US$ 1.061 millones para equilibrar la demanda en la plaza cambiaria.

La escalada del tipo de cambio sucedió luego de los trascendidos respecto de la reunión del Frente de Todos con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los ruidos en el ámbito político comenzaron a intervenir en la actividad de la city principalmente desde las elecciones primarias, pero en la última semana se había percibido un clima de mayor tranquilidad, cuando el dólar acumuló un retroceso de 81 centavos.

El lunes, el Banco Central no necesitó vender reservas y el valor de la moneda norteamericana también cedió. Sin embargo, este martes, tras la reunión de la oposición con el Fondo, creció la incertidumbre y el nerviosismo, por lo que la demanda tuvo un ritmo ascendente.

Ante ese escenario, el Banco Central licitó la mayor suma desde que se concretaron las PASO y mostró una fuerte presencia desde el arranque de la sesión. A la inquietud por el período electoral se sumó la altura del mes, en la que suele ser elevada la dolarización de carteras por parte de empresas y entidades financieras.



RIESGO EN ALZA

En tanto, el índice de Riesgo País superó los 2.000 puntos por primera vez desde el 2001, en medio de fuertes tensiones en los mercados y la caída en las cotizaciones de los títulos públicos.

El incremento del Riesgo País, que a las 17:20 llegó a 2.001 puntos básicos, se dio en una jornada en la que la Bolsa de Comercio porteña experimentó pérdidas de hasta casi 12% por la incertidumbre política.

El índice S&P Merval se desplomó 4,7% y se ubicó en las 24.622,47 unidades, en lo que fue la cuarta rueda consecutiva con tendencia negativa.

Es que el salto del Riesgo País provocó un desarme de posiciones dado el nerviosismo en la plaza financiera que crece día a día en el período electoral. En lo que va del mes en el que se realizaron las elecciones primarias, el Merval acumuló una baja de 41,3%.

En Wall Street, las acciones argentinas también operaron a la baja, mientras los papeles financieros y energéticos lideraron las mermas.

Los trascendidos de la reunión entre el FMI y Alberto Fernández impactaron de manera negativa en el mercado y contribuyeron a un mal clima en el mundo inversor. Frente a la volatilidad por la que atraviesan los activos argentinos, una declaración puede provocar movimientos bruscos, indicaron analistas.

A los factores locales, se deben sumar las tensiones en la plano internacional por las tensiones entre Estados Unidos y China.