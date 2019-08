“Más allá de los resultados hay que analizar el rendimiento” Deportes 28 de agosto de 2019 Por Martin Ferrero Ignacio Liporace se refirió al comienzo del torneo que tuvo la "Crema" y aunque aún no pudo ganar (1E y 1P) confía en lo realizado. “Se vio un equipo fuerte, con propuesta”, apuntó.

FOTO LA OPINION CON CONFIANZA. / El defensor Liporace señaló que fueron un equipo fuerte, con propuesta, que sólo falta el resultado.

Ignacio Liporace, marcador de punta por izquierda, es uno de los refuerzos que llegaron a Atlético de Rafaela para la actual temporada de la Primera Nacional. Si bien en las dos presentaciones no se pudo conseguir una de las premisas que tiene en su cabeza el entrenador Walter Otta, la de mantener el arco en cero, el defensor confía en que todo, rápidamente se va a revertir y van a aparecer los resultados.

“Más allá de los resultados hay que analizar el rendimiento del equipo y tanto en Brown de Adrogué como ante Tigre fue muy bueno”, señaló Liporace (27 años), y agregó: “Se vio un equipo fuerte, con propuesta, ahora hay que ajustar algunas cosas, conseguir resultados que nos va a ir muy bien”.



-¿Qué análisis hacés del partido ante Tigre?

-Es un rival muy duro, lo sabíamos. Para mi gusto fuimos muy superiores, en el PT se mostró y en el ST más todavía, en el fútbol se gana con goles y lamentablemente en este partido no se nos pudo dar.



-Se quedaron bastante enojados con la actuación del árbitro.

-Genera un poco de duda el primer gol, no sé si fue falta, el tema del offside también, uno lo puede ver por la tele pero son cosas muy dignas de los árbitros, decisiones de ese momento. Algunas divididas, si, sin dudas.



-No pudieron lograr el tan ansiado triunfo en el debut en casa, y se les escapó por poco en la primera fecha, ¿Cómo están?

-Tranquilos, esto recién empieza. Rafaela es un equipo duro, mostró ser un equipo que propone, que va para adelante, generamos muchas situaciones de gol al equipo que viene de salir campeón de la Copa de la Superliga, que no es poca cosa. Lamentablemente no se nos dio, hay que sumar, sumar de local, hacernos fuertes acá, es uno de los objetivos que tenemos y ahora a pensar en lo que viene.



-Y esa tranquilidad viene acompañada del rendimiento individual y colectivo que mostraron…

-Si, enfrentamos a un equipo que juega muy bien (Tigre), lo vimos todos, a pesar que perdió con Quilmes mostró un buen juego, nos tocó perder a nosotros, el fútbol es así, pero en cuento a rendimientos, individualmente como en lo grupal fue muy bueno, hoy hay que quedarse con eso, espero que más adelante sea eso y los resultados.