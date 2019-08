Proponen documental con la voz de Roberto Goyeneche Información General 28 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA). - A 25 años de la muerte del mítico cantante de tangos Roberto Goyeneche, su familia se embarcó en un ambicioso proyecto para hacer un documental en el que el propio Polaco "cuente su historia".

La idea surgió a partir de un "Super 8" que encontraron su viuda, Luisa, y su hijo, Roberto Emilio, y que retumbó en la cabeza (y la historia personal) de otro integrante de la familia Goyeneche.

"Veníamos charlando con la familia hacía un tiempo. Y a partir de esa película surgió todo, aunque desde hacía mucho que tenía la idea de abordar a ese personaje, que cuando era chico era `el viejo que cantaba´ en las comidas familiares. Yo no le daba importancia en esa época y me escapaba a jugar al patio", recordó el director de cine Marcelo Goyeneche, cuyo abuelo era primo hermano del Polaco.

En ese sentido, lamentó la oportunidad que desperdició aquel chiquilín que se escapaba a jugar al patio con el resto de los primos de la familia: "Como decía él, el tango siempre te llega en algún momento. Cuando a mí me llegó, el Polaco ya se había muerto. De todos modos, al portar el apellido siempre me preguntaban qué era del Polaco, así que desde la escuela siempre estuvo presente en mi vida".

Ante la iniciativa familiar, que aportará mucho material y su testimonio, el cineasta realizó una convocatoria al público en general para que aporten "archivos, fotos y grabaciones de audio y vídeo del querido Polaco".

En una entrevista con NA, el artista explicó que el objetivo es "que el mismo Polaco cuente su historia con su voz".

"Es un homenaje en base al mucho material de entrevistas en radios y televisión que hay. Pero además del homenaje, también queremos contar más allá del personaje e ir a los aspectos menos conocidos, su familia, qué le gustaba, qué pensaba, qué le molestaba", señaló el cineasta, de 47 años.

Y añadió: "Queremos aprovechar su voz al máximo".

Respecto al proyecto, Marcelo Goyeneche contó que Luisa, de 90 años, "está muy ansiosa, muy motivada y muy feliz" y anticipó que su testimonio será parte del documental que podría llegar a ser presentado a fines de 2020.

Apasionado hincha de Platense, amor surgido por su crianza en el barrio porteño de Saavedra, el Polaco Goyeneche se ganó un lugar en el altar de los tangueros y supo ser una suerte de punta del iceberg para que los jóvenes de los 70 y 80 descubrieran el tango: en su fructífera trayectoria supo compartir escenarios con otras glorias del 2x4 como Aníbal "Pichuco" Troilo y Astor Piazzolla.

A las 14:30 del 27 de agosto de 1994, a los a los 68 años y tras 48 días de agonía en el Hospital Anchorena, el Polaco dejó de cantar, pero su voz quedó grabada en tangos y entrevistas.