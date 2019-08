Vettel lleva un año sin triunfos Deportes 28 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO AFP SEBASTIAN VETTEL. Ganó en Bélgica 2018.

Urge recuperar la senda de la victoria. No solo para un Sebastian Vettel que ha cumplido un año sin triunfos, sino también para la Scuderia Ferrari.

Ambos hace un año que no ganan una carrera desde aquel Gran Premio de Bélgica de 2018. Una racha que esperan romper el próximo domingo cuando la Fórmula 1 vuelva a correr en Spa.

Pero no todo son malas noticias. El circuito de Spa - Francorchamps es un escenario idóneo para las virtudes del Ferrari SF90 para romper el maleficio y saborear el champagne de nuevo en el cajón más alto del podio.

De hecho, tanto el equipo como el piloto alemán necesitan esa victoria para llegar a la gran carrera de la temporada en la mejor de las sintonías, cuando se presenten ante los tifosis en el mítico autódromo italiano de Monza.

La misión para el fin de semana, no será sencilla. Mercedes, que en este 2019 está siendo notablemente más fuerte que la temporada pasada, no obstante, podría ceder ante la mayor potencia de los motores de la casa italiana en Bélgica.

De hecho, desde Brackley, donde tiene su sede Mercedes, ya señalan como favoritos a los pilotos de Ferrari, con el nombrado Vettel a la cabeza y el monegasco Charles Leclerc.

Pero hay que contar también con la amenaza de Max Verstappen y Red Bull. El mundo es conocedor de la magia que se produce tras el receso veraniego en la marca de la bebida energética y no hay que descartarlo al equipo austríaco el domingo, cuando el banderazo cuadriculado marque el final en Spa.

Es hora de que Vettel pueda transformar el buen resultado cosechado en el Gran Premio de Alemania en una sólida actuación en condiciones normales. ¿Qué mejor momento que éste? Todo está dispuesto para que Ferrari consiga un triunfo impostergable en un año que hasta el momento dominaron casi a voluntad Mercedes y Lewis Hamilton.

La acción se iniciará el viernes con dos tandas de prácticas libres, que podrían empezar a marcar una tendencia para el tercer entrenamiento y la sesión clasificatoria del sábado.

Sin embargo, la hora de la verdad será el domingo, cuando a las 10:10 (horario de nuestro país), se ponga en marcha una nueva edición del Gran Premio de Bélgica en uno de los mejores escenarios del calendario de la Fórmula 1.