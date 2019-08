Se realizó la quinta marcha nacional contra el gatillo fácil Policiales 28 de agosto de 2019 Redacción Por Agrupaciones leyeron un documento en el que exigieron "ni un pibe menos ni una bala más" y denunciaron que "el Estado es responsable".

FOTO NA PEDIDOS. Marcharon y realizaron un acto en Plaza de Mayo contra el "gatillo fácil".

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La quinta marcha nacional contra el gatillo fácil para denunciar la violencia de las fuerzas de seguridad se realizó ayer desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo.

Los organizadores de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil (familiares de víctimas con el apoyo de organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos) que tienen registrados más de 6.500 casos de asesinatos, torturas seguidas de muerte en cárceles y comisarías y desapariciones desde 1983, leyeron un documento en Plaza de Mayo al finalizar la marcha en el que reclamaron justicia por todos esos casos.

En el documento, los organizadores aseguraron que miembros de las fuerzas de seguridad asesinan a un joven cada 21 horas, por lo que exigieron: "Ni un pibe menos ni una bala más. El Estado es responsable. Todos los gobiernos matan y desaparecen personas. Que no nos maten aquí ni allá".

Y agregaron: "Los adolescentes de San Miguel del Monte lo único que hicieron fue juntarse en la plaza. La impunidad que pretenden imponer hace que nosotros sigamos con las marchas en todo el país. El gatillo fácil es una forma de represión del Estado. Denunciamos al Estado represor y opresor del capitalismo burgués. También responsabilizamos al Estado por los pibes asesinados en comisarías como la de Transradio".



MAS MOVILIZACION

Ayer, las familias de víctimas de gatillo fácil, marcharon bajo las consignas: "Basta de torturas y muertes en cárceles, comisarías, institutos de menores y otros lugares de detención; basta de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas; libertad a las/os presas/os políticas/os; no a la reforma del código penal y la implantación de la 'doctrina Chocobar'".

El reclamo principal, expresado entre pancartas, pintadas, banderas y folletos, fue contra miembros de distintas fuerzas de seguridad, entre ellas Policía Bonaerense, Policía Federal, Policía de la Ciudad y Prefectura Naval, y también contra el Gobierno Nacional por considerar que hubo casos en los que "no intervinieron".

La movilización realizada en la Capital Federal se replicó en varias ciudades del país, entre ellas Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata.