Gentinetta: "los planteos son absolutamente lógicos"

Gabriel Gentinetta es actualmente presidente de Acdicar y formó parte de cada una de las reuniones que se llevaron a cabo para gestionar la obra de la autopista de la 34. “Lo que le solicitamos es algo absolutamente lógico, la conexión de la actual ruta con la variante. Nosotros insistimos con eso porque si no, no se cumple el objetivo fundamental de la variante que es sacar el tránsito pesado de la ciudad. Según los estudios que realizamos, hoy entran más de 200 camiones a la ciudad y en el caso de no estar vinculados con la variante, van a volver a estar dentro del casco urbano, con lo que sería la traza vieja de la 34” , señaló Gentinetta.

“Creo que es una responsabilidad continuar con esta obra más allá de lo electoral, porque el proyecto estaba y estaba en marcha, y se frenó para modificarlo y eso demoró dos años volver a ponerlo en marcha, es decir el proyecto anterior hoy estaría terminado. Es más, hoy se está haciendo la autopista con el presupuesto para autovía, con lo cual es un tramo el que se está haciendo”, indicó Gentinetta, al analizar los vaivenes por los que transitó el proyecto de la 34.

Finalmente y ya como una expresión personal, dijo: “yo hubiese preferido una autovía completa, a una autopista a medias. Lo que ahora estaría faltando es una licitación y ver cómo sigue la otra parte, ya que no están incluidas las calles colectoras y ese sí que es un problema”, enfatizó el dirigente del Centro Comercial.