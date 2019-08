Eduardo López, muy duro con Mársico Locales 28 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El secretario de Gobierno y Participación Ciudadana del Municipio, Dr. Eduardo López, respondió duramente al pedido de interpelación presentado por el concejal Lisandro Mársico para que responda sobre la aplicación de una ordenanza. La misma habilitaba a la retención de motocicletas en el caso de que sus pasajeros no llevaran cascos. Al mismo tiempo, en el caso de que los infractores así lo requirieran, podrían "adquirir" un casco en el mismo momento, cuyo costo se sumaría al de la infracción.

"Si Mársico iría a las reuniones del Consejo Consultivo, en donde se trató este tema, se hubiera evitado todo esto. Había concejales presentes y él no participó. En los canales donde tiene que preguntar, no pregunta. Hoy estamos hablando de esto y todas las instituciones que participaron de esa reunión no solamente saben de este tema, sino de buena parte de las políticas públicas en materia de tránsito que llevamos adelante desde la Secretaría", disparó en declaraciones realizadas a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

Otro de los requerimientos es sobre el cumplimiento de hacer público el registro de accidentología. "Le tengo que pedir a Mársico que compre una computadora nueva o mejore sus conocimientos informáticos, porque en sitio de Gobierno Abierto (https://www.rafaela.gob.ar/GobiernoAbierto/InfografiasLista.aspx?i=21) podrá acceder a los registros de accidentología 2017, 2018 y el mapa de accidentología de 2019, cargado hasta junio", respondió.

"Si tuviera un poco más de ubicación en los temas, ahorraría tiempo y papel. Pero si los concejales creen que tenemos que ir, iremos. Pero va a ser una repetición de lo del Consejo Consultivo", disparó López.

"A partir de 2019, hemos aumentado en un 50% la cantidad de operativos respecto de 2019 y un 100% respecto de 2017. Hace una semana que se incorporaron los 16 nuevos agentes. Por eso, tenemos menos de la mitad de siniestralidad fatal hasta la fecha", completó.