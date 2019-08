Liga: con adelantos Deportes 28 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Anoche se confirmó que la sexta fecha del Clausura de Primera A comenzará el viernes con dos adelantos, pero el domingo, atendiendo al superclásico, también hay varios que juegan antes.

Así quedó el programa: Viernes 30/08, 21:30 Brown vs Tacural. Domingo 01/09, 13 hs Atlético vs Florida, 9 de Julio vs Libertad, Ramona vs Ben Hur, Ferro vs Talleres; 15:30 hs: Unión vs Sportivo Norte, Quilmes vs Peñarol.



En la B, también hay adelantos. Viernes a las 22 hs Vila vs Humberto. Domingo, 13 hs: Roca vs Moreno, La Hidráulica vs Bochazo, Santa Clara vs Atlético (MJ), Esmeralda vs Josefina.