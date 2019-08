Cristina regresa de Cuba este viernes Nacionales 28 de agosto de 2019 Redacción Por El sábado retoma su campaña con un acto en La Plata.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, retornará el viernes a Buenos Aires proveniente de Cuba y el próximo sábado volverá al ruedo electoral con una nueva presentación de su libro "Sinceramente", acto que tendrá lugar en la Universidad Nacional de la Plata.

El evento está convocado para las 16:00 en la Facultad de Periodismo, donde la ex presidenta se mostrará junto a la ex decana de esa casa de estudios y candidata a intendenta platense del Frente de Todos, Florencia Saintout, en un auditorio para 700 personas, en el que se espera la concurrencia de referentes políticos, académicos, de los Derechos Humanos y de la cultura.

Cerca de Saintout consideran clave la foto con Cristina Kirchner para legitimar su posición, ya que para ser proclamada candidata debió atravesar en las PASO una dura interna con otros cinco precandidatos, especialmente con Victoria Tolosa Paz, a quien venció muy ajustadamente.

La presencia de la jefa del kirchnerismo en su ciudad y en su propia facultad le garantizará limar cualquier aspereza que haya quedado y comprometer a todos los actores del peronismo local detrás de su campaña, con el objetivo de desplazar de la gestión al oficialismo de Cambiemos, que presentará a Julio Garro para la reelección.

La Plata marcará la reaparición de la ex presidenta en el primer plano desde que participó el 7 de agosto pasado en el cierre de la campaña nacional del Frente de Todos previo a las PASO, en Rosario y junto al candidato presidencial, Alberto Fernández. .

Previa autorización judicial, el 22 de agosto viajó a Cuba para visitar a su hija Florencia Kirchner, quien recibe tratamiento médico en La Habana, donde se encuentra internada por un cuadro complejo que combina estrés postraumático, con síndrome purpúrico, una polineuropatía sensitiva desmielinizante, amenorrea y un linfedema ligero en miembros inferiores.

La Plata será la primera escala de la ex presidenta en su hoja de ruta rumbo a octubre, ya que su idea es darle continuidad al formato "editorial", una receta que ya le surtió efecto positivo en el primer tramo de campaña, con apariciones dosificadas y siempre en el marco de la exposición de su libro, donde aprovecha para insertar comentarios sobre la coyuntura, en clave proselitista.

En principio, el plan es que Cristina Kirchner haga presentaciones semanales en distintas provincias hasta octubre, para tomar contacto con el público local: la frecuencia de sus apariciones tiene que ver con una decisión deliberada de no saturar la campaña y cederle el mayor protagonismo a Alberto Fernández.