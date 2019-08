Castellano se reunió con dirigentes de Atlético Deportes 27 de agosto de 2019 Redacción Por La llegada nuevamente del TC, la máxima categoría del automovilismo nacional, a la ciudad ya comenzó a palpitarse y a organizarse este lunes en la intendencia a través de una reunión con los miembros de la Subcomisión de Automovilismo de la entidad organizadora.

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD ENCUENTRO. El intendente Luis Castellano recibió en su despacho a directivos de la entidad albiceleste.

El intendente Luis Castellano se reunió este lunes con el presidente de Atlético de Rafaela, Eduardo Gays, y miembros de la Subcomisión de Automovilismo de la entidad para dialogar sobre los detalles previos a una nueva presentación del Turismo de Carretera, la segunda en nuestra ciudad en lo que va de la temporada.

Del encuentro realizado en Intendencia participaron, además, el subsecretario de Deportes, Leonardo Crosetti, el presidente de la Subcomisión de Automovilismo de Atlético, Daniel Ricotti, junto a otros integrantes de la entidad.

Será la segunda carrera del año de la categoría más popular del automovilismo argentino en suelo rafaelino en este 2019, cuestión que pone en alto el significado que Rafaela tiene como atractivo deportivo potenciando, a la vez, su agenda de eventos con otra de las actividades de gran convocatoria que permite movilizar distintos sectores de la economía local.

Luego de la reunión, el intendente Luis Castellano expresó que "programar eventos siempre es una buena noticia para la ciudad. Venimos del Torneo Infantil Sueño Celeste, la Exposición Rural, dentro de 15 días una nueva carrera de Turismo Carretera, todo suma para potenciar a Rafaela como una ciudad de eventos, para seguir movilizando la economía local en un momento de crisis, ayudando al club y potenciando el automovilismo en Rafaela. Estoy entusiasmado con lo que se comienza a gestar y con ser otra vez sede del Turismo Carretera que es la más taquillera del país".



ORGANIZACION

Eduardo Gays manifestó: "Atlético siempre tiene dos eventos muy importantes a desarrollar durante el año. Uno es la carrera del Turismo de Carretera y el segundo el Torneo de Fútbol Sueño Celeste. Este año ya organizamos con éxito los dos, pero en particular esta vez vamos a tener la doble presencia del TC". El dirigente detalló que "el Autódromo se encuentra en muy buenas condiciones porque hace 15 días tuvimos un evento como el Sueño Celeste y lo preparamos para eso pero siempre hay que hacer detalles que son propios del automovilismo y para eso nos acercamos al Municipio, para tratar de coordinar trabajos porque muchos de ellos requieren de un tipo de máquinas que Atlético no cuenta y entonces allí la presencia de la Municipalidad es muy importante y te diría que no podríamos hoy organizar esta carrera si no tuviésemos la ayuda del Estado local. No lo menciono solamente por la preparación en pista sino porque sabemos sobre la gran cantidad de gente que se moviliza en la ciudad y eso requiere ordenamiento urbano, el ingreso y salida a la ciudad, todos esos trabajos los tenemos que coordinar con la Intendencia".

Por su parte, Daniel Ricotti relató que "ni bien terminó la competencia del Turismo Carretera en mayo comenzamos a trabajar. En este caso, se está trabajando en pequeñas obras relacionadas a los servicios para la gente que viene a nuestro Autódromo. Se refaccionaron los baños destinados al público, se concretó un nuevo compactado de todos los caminos internos de circulación del público, se va a pintar la tribuna de cemento completamente y se está terminando el último piso de la torre, una inversión muy importante por la que tenemos que agradecer al intendente Luis Castellano ya que, a través de convenios de colaboración, el Municipio entregó todo el hormigón que se ejecutó para la torre. Además, se hicieron trabajos en portones de acceso y bacheo en la cinta asfáltica de la calle de boxes".

Por último, Leonardo Crosetti, dijo que "este tipo de eventos movilizan la economía de la ciudad. Tener una segunda carrera para nosotros es sumamente valioso e importante. Siempre desde el Estado local intentamos acompañar a las instituciones organizadoras".