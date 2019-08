Vecinos preocupados por la inseguridad

Anoche se llevó a cabo en la sede vecinal del barrio Guillermo Lehmann de nuestra ciudad una reunión entre los habitantes del sector y algunas autoridades de seguridad para hablar de la ola de delitos que está sufriendo el barrio.

Recordemos que hace unos días los vecinos del barrio Amancay expresaron lo mismos a través de una nota, donde la preocupación respecto al problema de la inseguridad a partir de la reiteración de robos a la vez que denuncian el funcionamiento de supuestos quioscos de ventas de drogas sin que actúen fuerzas policiales. También lamentan lo que consideran la falta de presencia de patrulleros en el sector.

"Este es un pedido que venimos haciendo desde hace mucho tiempo", dijo anoche el presidente de la vecinal del Guillermo Lehmann, Miguel Gómez, quién amplió que diciendo que "habíamos presentado hace mucho un año tres notas al Nodo, al Jefe de Unidad Regional V, que en ese momento era Forni y al Municipio en cuestión. Ya pasó un año y la gente cada vez está menos conforme con el accionar del Estado con respecto a la inseguridad y por eso nos reunimos hoy -por anoche- para que los vecinos expliquen la situación y las necesidades en cuestión", explicó.

Entre las necesidades más comentadas anoche, los vecinos dicen que vienen siendo víctimas de robos permanentes y que reconocen a los ladrones. Además, marcaron que concurren permanentemente a la comisaría a realizar la denuncia, pero que no obtienen los resultados esperados. Y la situación se repite...

"Muchos nos sentimos frustrados y con mucha bronca", expresó una de las personas presentes anoche, mostrando ánimos de tomar venganza por su propia cuenta, algo que no ayuda demasiado.

En tanto, comentaron en la reunión (informándoles a las autoridades presentes) que existen 4 grupos de WhatsApp, de distintos vecinos y sectores del barrio en cuestión, donde entre todos se comunican, donde interviene la vecinal para que puedan actuar las autoridades correspondientes. "Queremos más seguridad, esa es la gran demanda del barrio. Tenemos un sector muy complicado que hoy por hoy está haciendo el foco de todo esto que es sobre Podio, entre 27 de Septiembre y Oroño. Allí hay una casa alquilada por malvivientes y esa es nuestra principal preocupación. Desde ahí están saliendo todos los robos", contó Gómez.



TECNOLOGÍA

Uno de los planteos de los presentes fueron colocar cámaras de seguridad. Entienden que esto ayudaría a controlar un poco más la situación. Ellos mismos propusieron colocarlas en algunas cuadras para monitorearlas desde la vecinal para retransmitirlas hacia el Centro de Monitoreo. Pero hasta el momento no tuvieron una respuesta positiva, ya que dicen que depende económicamente del Estado. "Nosotros proveemos el servicio de Internet y la sede vecinal para lo que quieran", expresaron.

En tanto, sobre las alarmas comunitarias, el presidente del barrio dijo que "estuve en varias reuniones sobre el tema de alarmas comunitarias y creo que es algo que no está bien definido. Entendemos que el vecino que pueda pagar va a tener seguridad, mientras que el no pueda no lo va a tener. La seguridad es una responsabilidad del Estado, y no necesariamente un vecino tiene que disponer de dinero para tener seguridad", expresó Gómez, aunque el tema se siguió debatiendo anoche.