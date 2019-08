Mársico le pide respuestas a Castellano o a López

Tras la reunión de comisión de ayer, el concejal del PDP, Lisandro Mársico, emitió un comunicado al presidente del Concejo Municipal, Lalo Bonino, para que cite al Intendente Municipal Arq, Luis Castellano y en su defecto, al Secretario de Gobierno y Ciudadanía, Dr. Eduardo López, a los fines de que se haga presente ante los ediles para responder algunas inquietudes que tienen que ver con una ordenanza que regula la utilización del casco en la ciudad.

En septiembre de 2018 modificaban una ordenanza donde por conducir una moto sin tener colocado el casco reglamentario de seguridad -la medida alcanza al acompañante que no cumpla con la exigencia- la retención queda sin efecto cuando los infractores puedan en el operativo procurarse por sus medios el casco. Si el infractor no puede acceder al casco, no siendo reincidente de esta falta siempre que no exista otra infracción que amerite la retención del vehículo y con su consentimiento, el Municipio durante los primeros 5 meses de esta ordenanza proveerá un casco cuyo costo será a cargo del infractor.

"No quiero hacer ninguna afirmación, sino que son preguntas que yo formulo. Ya están cumplido los plazos para que se proceda a retener las motos que no tienen casco. Eran tres meses luego de que se publicó la ordenanza", comenzó diciendo en tono enérgico el edil y agregó que "hoy ya transcurrió ese tiempo, ya se tiene que aplicar esa ordenanza de retención directa del vehículo a las personas que no vienen con el casco. Yo quiero saber si en esos 5 meses la Municipalidad de Rafaela cuántas actas hizo, cuántos cascos entregó", expresó en La Mañana de ADN.

En tanto, dijo que "yo quiero saber qué me dicen primero antes de hacer algún juicio de valor. Estamos hablando de las vidas de las personas y de una propia propuesta del Jefe de Gabinete Eduardo López. Quiero saber si lo cumplió o no. Yo no era partidario de esta norma porque no me daban los números del Concejo", mencionó.