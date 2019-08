Sensaciones y sentimientos Sociales 27 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

LA INSPIRADORA DESOLACION

El fervor romántico necesita de la tristeza, del dolor y de la ausencia no querida. Origina sensitivas canciones que dan la vuelta al mundo y se hacen “clásicas”. Hay tres emblemáticas, entre tantas iguales y una de ellas convoca ardientemente al enamorado ofreciendo su total entrega: “Te lo juro yo”.

“Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la mare mía te lo juro yo. Mira que pa mí en el mundo no hay na más que tú, y que mis acais si digo mentira se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el Evangelio te lo juro yo. Yo no me di cuenta de que te tenía, hasta el mismo día en que te perdí, y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa mí. Llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligauras y hasta pégame, échame en los ojos un puñao de arena, mátame de pena pero quiéreme.” (Rafael de León-Manuel Quiroga).

Hacia el norte de España está Francia, con la tan parisina y universal tristeza nostálgica, evocando el otoño en dos sentidos lugares: la naturaleza y en los recuerdos. Allí “Las hojas muertas” empiezan a vivir por siempre en el canto.

Recitado: “Oh, me gustaría tanto que recordaras los días felices cuando éramos amigos. En aquellos días la vida era mejor y el sol más brillante que hoy. Las hojas muertas son recogidas por la pala; verás, no lo he olvidado. Las hojas muertas son recogidas por la pala, recuerdos y arrepentimientos también, y el viento del norte se los lleva en la fría noche del olvido. Te quería tanto, eras tan linda, ¿cómo quieres que te olvide? Verás, no he olvidado la canción que solías cantarme”

Canto: “Es una canción que se parece a nosotros, tú me amabas y yo te amaba y los dos vivíamos juntos. Tú que me amabas, yo que te amaba. Pero la vida separa a los que se aman despacio, sin hacer ruido, y el mar borra en la arena los pasos de amantes rotos” (Jacques Prevert)

Nosotros también tenemos una canción de ese estilo, dicha por un cantor muy nuestro. Expresa el dolor más profundo y desgarrador remarcando sus filosos matices.

“Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, su boca que era mía ya no me besa más, se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos, que dieron a mi pecho caricias de bondad; y ahora que la evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar ¿Por qué sus alas tan cruel quemó la vida? ¿Por qué esa mueca siniestra de la suerte? Quise abrigarla y más pudo la muerte ¡cómo me duele y se ahonda esa herida! Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento; todo es mentira, mentira es el lamento hoy está solo mi corazón. Como perros de presa las penas traicioneras, celando su cariño galopaban detrás y, escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba, febril, una esperanza: clavó en mi carne viva con garras de dolor, y mientras en las calles, con loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor” (Alfredo Le Pera).

Dicen que la felicidad son solo momentos y que por eso no la alcanzamos a percibir. Y que la tristeza, el dolor y la soledad no deseada duran por siempre instaladas en canciones que penetran con mayor profundidad que los instantes felices ¿Será que el componente de la música las termina de embellecer? ¿O que nuestra naturaleza hace más perdurable el sufrimiento que el goce?