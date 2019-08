Corral siente "vergüenza" por los gobernadores Locales 27 de agosto de 2019 Redacción Por SE OPONEN A LA ELIMINACIÓN DEL IVA

Ante la decisión de un grupo de gobernadores de accionar judicialmente en contra de la medida tomada por el Gobierno nacional que elimina el IVA en 13 productos de la canasta básica hasta el 31 de diciembre de 2019, por el impacto que tendría en los ingresos por coparticipación (ver página 10), José Corral -intendente de Santa Fe y dirigente de Cambiemos- consideró que “da un poco de vergüenza” que los mandatarios provinciales no acompañen la disposición que implica una baja en el precio de los alimentos, y apeló a que los estados provinciales colaboren con los municipios en el control de que e la medida se cumpla en los supermercados y comercios.

“Da un poco de vergüenza que los gobernadores, especialmente todos los justicialistas, no estén de acuerdo con que baje el precio de los alimentos de la canasta básica. Estamos hablando de harina, yerba, polenta, fideos. Son las cosas que necesitan las familias para vivir, sobre todo la más humildes, y para quienes esta eliminación del IVA es un beneficio concreto en un momento de dificultades y de crisis”, manifestó José Corral.

La lista incluye aceite (de girasol, maíz y mezcla), arroz, azúcar, conservas (de frutas, hortalizas y legumbres), harina de maíz, harinas de trigo, huevos, leche (fluida entera o descremada con aditivos), pan, pan rallado y/o rebozador, pastas secas, yerba mate, mate cocido y té, y yogur (entero y/o descremado).



MEDIDA DE ALIVIO

El intendente de la capital provincial señaló que “uno comprende que van a disminuir un poquito los ingresos de las provincias y de los municipios, pero digo un poquito porque hay una parte que va volver en otro impuesto. Porque ese 20 % que las familias no van a pagar de IVA, lo van a consumir. En un momento de dificultades, quienes tienen menores ingresos no pueden ahorrar y entonces lo van a gastar. Y aunque tengamos que hacer un esfuerzo, es para que las familias argentinas paguen menos en sus alimentos de la canasta básica”, argumentó.

José Corral ratificó su posición de acuerdo con la medida tomada por el gobierno nacional: “Ya la habíamos reclamado en su momento desde el espacio partidario del radicalismo, donde decíamos que la disminución del IVA, y mucho mejor la eliminación, de los productos de la canasta básica era una buena medida. Porque eso, insisto, alivia a las familias y ha quienes menos ingresos tienen y gastan más en comida y en las necesidades elementales”, señaló el dirigente de Juntos por el Cambio.

Ante la actual situación con dificultades económica y la devaluación, José Corral resaltó la necesidad de “sostener esta medida”, y apeló a que los gobernadores “entren en razones y comprendan que, más importante que los presupuestos de los gobiernos provinciales o municipales es la necesidad de la gente de pagar un poco menos por los alimentos”.



AYUDAR AL CONTROLAR

La semana pasada el Intendente mantuvo una reunión con instituciones y vecinales de la ciudad capital para trabajar de manera conjunta, recorriendo los supermercados y almacenes verificando el cumplimiento efectivo de estas medidas. “Eso es lo que deberían estar haciendo los gobernadores”, puntualizó José Corral y completó: “En vez de cuidar su ingreso, deberían estar cuidando el bolsillo de la gente, viendo a través de las áreas de comercio que tiene cada gobierno provincial, si se está verificando este descuento del IVA en las góndolas y en los almacenes”.

Más adelante, y ante la consulta por un posible pedido de compensación por la disminución en los aportes que recibe el Municipio ratificó que “de ninguna manera” apelaría a ese reclamo, “porque también el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo”. “El IVA es coparticipable, por lo cual hay una parte que la está poniendo el gobierno nacional, otra la están poniendo los gobiernos provinciales y otra los municipios. Pero es un esfuerzo para que la gente pueda alimentarse y acceder a estos productos tan indispensables”, reiteró José Corral.