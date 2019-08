Cuatro proyectos para la sesión del jueves Locales 27 de agosto de 2019 Redacción Por Se destaca una minuta de comunicación impulsada por el bloque de Cambiemos, en relación al proyecto de congelar las cuotas por la obra de las 130 cuadras de pavimento y obras que tengan cuotas variables

FOTO PRENSA CONCEJO MAÑANA DE REUNIÓN. El miércoles los concejales se reunirán por este tema con el intendente Luis Castellano.

En una reunión de comisión que duró alrededor de una hora, los concejales dieron ayer despacho a cuatro proyectos, para ser votados el próximo jueves en sesión ordinaria. Tal como lo diera a conocer este diario, el Bloque de Concejales de Cambiemos, propone a través de una minuta de comunicación, suspender hasta el 2 de mayo de 2020 el incremento de las cuotas mensuales variables de las obras vigentes autorizadas por ordenanza. Los ediles advierten que los vecinos de la ciudad muestran preocupación por los montos que han recibido para el pago de la obra de pavimento urbano, en relación a lo que establece la normativa actual.

“Hay mucha preocupación por parte de los vecinos por el aumento cuatrimestral de las cuotas hace que impacte de manera fuerte en el bolsillo de los contribuyentes, teniendo en cuenta que aquel que tiene paritarias que no es con cláusula gatillo, recién van a volver a acordar un aumento el año que viene y es por eso que entendemos sensato advertirle al Ejecutivo respecto de esta situación, por eso lo presentamos como minuta de comunicación y no como ordenanza, señaló uno de los autores de la iniciativa, el concejal Hugo Menossi.

“Nosotros cuando ya vimos que hay funcionarios municipales que nos decían que hay atraso en el pago de obras por parte de los vecinos, notamos que se condice con el reclamo que estábamos teniendo y por eso proponemos ralentizar el pago de la obra con un congelamiento y una vez analizado cuánto se dejó de pagar agregar cuotas”, agregó en los fundamentos del proyecto el edil de Cambiemos.

Por este tema el miércoles el intendente mantendrá un encuentro con los concejales (ver aparte).

Por otra parte otros de los proyectos que recibió despacho para ser votado el jueves en sesión, es el del pase a planta permanente de 60 trabajadores municipales que estaban en calidad de contratados desde hace mucho tiempo y era un viejo planteo del Seom. De esta manera y con el objetivo de lograr un equilibrio y no hacer crecer desproporcionadamente la planta del Estado local, se reduce el número de contratados y se estabiliza con el pase a la planta permanente a 60 empleados municipales.

Además los ediles, dieron despacho a un proyecto sobre propuestas al I.M.V, que trata de la iniciativa de la empresa privada Cormorán que busca conseguir un predio en barrio Mora, que actualmente está en posesión del Instituto Municipal de la Vivienda, para construir un Supermercado y a cambio ofrecen construir cuatro dúplex que luego podrían ser sorteados.