Santa Fe fue a la Corte contra las medidas de Mauricio Macri

La provincia de Santa Fe, a través del fiscal de Estado, Pablo Saccone, formalizó ayer la presentación de un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se suspendan las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri la semana pasada. Se trata de la modificación del piso de Ganancias y de la quita del IVA a catorce productos de la canasta básica, que implicarían para esta jurisdicción subnacional una poda de recursos del orden de los tres mil millones de pesos.

La determinación del gobierno de Miguel Lifschitz se enmarca en lo convenido el miércoles último por todos los mandatarios no oficialistas, que firmaron un documento para cuestionar por “inconsulta y unilateral” la decisión presidencial. “El presidente se cortó solo”, había manifestado Lifschitz.

La presentación judicial plantea la inconstitucionalidad de las medidas al interpretar que por tratarse de cambios impositivos, las reformas deben pasar por el Congreso. Y solicita que hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, se suspende el efecto de los decretos en cuestión. Las provincias reclaman en paralelo una compensación económica por los recursos que ya comenzaron a dejar de percibir. El tema comenzó a ser discutido la semana pasada por funcionarios nacionales y ministros de Economía de las 24 provincias argentinas.

Además de Santa Fe, se plegaron a la presentación judicial las provincias de Misiones, Santa Cruz, Santiago del Estero, La Pampa, San Luis, Tucumán, San Juan, Formosa, Neuquén, La Rioja, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Córdoba, Salta, Catamarca, Entre Ríos y Chaco. Cada una, según lo acordaron, realizaría presentaciones individuales a través de sus fiscales de Estado.



IDA Y VUELTA

La “rebelión” de gobernadores fue cuestionada por la diputada nacional oficialista Elisa Carrió. De paso por Santa Fe a propósito de los actos por los 25 años de la reforma de la Constitución Nacional, Carrió trató de “caraduras” a los mandatarios que decidieron judicializar el tema. Recordó que cuando debieron bajar Ingresos Brutos, no lo hicieron. Y les reprochó rechazar medidas que tienen que ver con el bienestar popular. “Hay que ser caraduras -disparó Carrió-; tienen 5% de Ingresos Brutos; subimos el piso de Ganancias como pedían. Se quejan; tienen superávit. Quieren plata para rifársela. Cuando un peronista pide plata, es para él y para repartir”, sentenció.

La respuesta no se hizo esperar de parte de la provincia. El ministro de Gobierno, Pablo Farías, rechazó los dichos de la legisladora chaqueña, y describió la situación financiera a nivel local, según explica el diario El Litoral.

“Claramente, (Carrió) no conoce la situación de las provincias. La cuestión del superávit se ha caído fuertemente; hay provincias que tienen dificultades para pagar los salarios. Santa Fe no, pero está lejos de una situación superavitaria”, insistió. Y sobre esa base, adelantó que esta semana serán convocados los gremios para discutir la política salarial de aquí a fin de año.



SENADORES

Por su parte, los senadores nacionales del peronismo presentaron un proyecto de ley en el Congreso para compensar con 40 mil millones de pesos a las provincias por el paquete de reducción fiscal. No pidieron la derogación de los decretos, sino que plantearon mediante la iniciativa legislativa, una compensación de la pérdida de recursos a través de Aportes del Tesoro Nacional. El texto fue ingresado por el jefe de la bancada Carlos Caserio, el catamarqueño Dalmacio Mera y el chubutense Alfredo Luenzo.

El 56,6% de la recaudación de los tributos afectados (IVA y Ganancias) se giran a las provincias. El Tesoro absorbe el resto, pero reserva una parte para los ATN: el 1% del IVA, el 2% de Ganancias y lo completa con el 1% de Bienes personales y otros 20 millones anuales. La función de esta caja es abastecer a gobiernos locales o provinciales casos de emergencia o equilibrios financieros. El peronismo solicita agregarlas a la masa coparticipable.