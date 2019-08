Finales de Santa Fe Juega Deportes 27 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Durante este martes 27 y miércoles 28 de agosto se jugarán las finales de Santa Fe Juega de básquet 5x5 Sub 15 y Sub 17 (masculino y femenino), fútbol femenino Sub 14 y 16 (femenino), y Deporte Adaptado (Boccia) en nuestra ciudad. La inauguración tendrá lugar el día martes 27 de agosto a las 10:45 hs, en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 53.

Las competencias se realizan hoy y mañana entre las 9:00 y las 20 hs en las instalaciones de los clubes Independiente, 9 de Julio, Ben Hur en sus dos sedes de calle Saavedra y Coliseo del Sur, y CEF 53 de Rafaela. Habrá más de 400 alumnos y docentes de toda la provincia en los distintos lugares de juego.