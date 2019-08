Hockey: CRAR no pudo sumar Deportes 27 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El sábado se disputó la quinta fecha del torneo Nivelatorio de damas de la Asociación Santafesina de Hockey, en que CRAR visitó a El Quillá A en la capital provincial. Fue una jornada negativa para el equipo rafaelino, ya que perdió por 6 a 0 en el partido principal y no pudo traerse puntos de la tira. Recordemos que El Quillá es hoy uno de los equipos más fuertes de Santa Fe.

Este es el detalle de los resultados: Sub 12: El Quillá 5 – CRAR A 0. Sub 14: El Quillá 6 – CRAR 0.

Sub 16: El Quillá 4 – CRAR 1 (Catalina Schiavi). Sub 18: El Quillá 4 – CRAR 1 (Abril Beltramino).

Reserva: El Quillá 9 – CRAR 0. Primera: El Quillá 6 – CRAR 0.