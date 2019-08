Salió a defenderse Marcos Peña Nacionales 27 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, planteó que la derrota del Gobierno por 15 puntos de diferencia con el Frente de Todos en las PASO tuvo que ver con no atender a las necesidades económicas de la gente y la falta de "calle" de los funcionarios.

Peña remarcó que asumió "la responsabilidad de un jefe de campaña y jefe de Gabinete, pero como no me creí el dueño de los triunfos, ahora no me creo el único responsable de la elección", se defendió en una entrevista publicada en La Nación.