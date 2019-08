El canciller cruzó duro al candidato Fernández Nacionales 27 de agosto de 2019 Redacción Por POR SUS DICHOS SOBRE VENEZUELA

FOTO NA JORGE FAURIE. El canciller habló de "dictadura".

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El canciller Jorge Faurie rechazó los dichos del candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, respecto a la situación de Venezuela y subrayó que lo que sucede en el país caribeño "es claramente una dictadura".

"En Venezuela no hay una dictadura, pero sí un Gobierno autoritario", afirmó el postulante opositor durante una entrevista televisiva al ser consultado sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto salió a rechazar esas palabras del candidato opositor y resaltó que "Venezuela ha superado largamente la marca de un Gobierno o régimen autoritario para ser claramente una dictadura".

"La violación de derechos humanos es masiva, como lo ha probado el informe de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas", añadió el jefe de la diplomacia argentina en diálogo con Radio La Red.

En ese sentido, el titular del Palacio San Martín señaló que "los venezolanos no se pueden expresar, no tienen alimentos, medicamentos, luz, ni agua".

Faurie se pronunció así al cuestionar la postura de Fernández, quien todo indica que si llega a acceder a la Presidencia tomaría distancia de la posición más dura de los países de la región que integran el Grupo de Lima y buscaría seguir una línea menos confrontativa hacia Maduro, más cercana a la que actualmente vienen desarrollando México y Uruguay.

Semanas atrás, el postulante del Frente de Todos había sugerido que la postura del actual gobierno y de varios otros de la región en torno a Venezuela está demasiado alineada con los Estados Unidos, e incluso dio a entender que él no hubiera reconocido a Juan Guadió como presidente encargado.